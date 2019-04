Gyűjtik a repcemézet a méhek, a gazdáik elégedettek lehetnek

Sárgába borult megyénk szántóföldjeinek nagy része, virágzik a repce. Estefelé ahogy autóval elmegyünk egy virágzó tábla mellett, szinte érezzük a repceméz jellegzetes aromáját. Dolgoznak is a szorgos méhek, az időjárás is kedvező, a méhészek is elégedettek.

Mindig nagyon látványos, amikor nyílik a repce, nagyon sok festőt, fotóst megihletett a látvány. A méheket sem hagyja hidegen a milliónyi sárga virág csalogató látványa. Az elmúlt napokban kaptáronként hat kiló mézet is gyűjtöttek, mondta Koller Zoltán tolnai méhész. Folyamatos a hordás, tette hozzá. Ő százharminc méhcsaláddal rendelkezik, és szerencsésnek mondhatja magát, hiszen a gazdák körbevetették repcével azt a területet, ahol a méheit tartja. A vándorlás is megkezdődött, egyelőre az északibb megyékből jönnek Tolnába a méhészek, ott később virágzik a repce. Akácra majd a megyei méhészek is vándorolnak, mondta Koller Zoltán. Az idei évben viszonylag korán, május 5-e körül várják az akác virágzásának a kezdetét a méhészek, ezt követően még pár nap, mire felpuhul a virág, és a kis rovar bele tud bújni, hogy összegyűjtse a benne lévő nektárt. A baj csak akkor van, ha a repce is virágzik még, ugyanis a sárga virágra könnyebb rászállniuk a méheknek, mint az akácvirágra. Koller Zoltán elmondta, Tolna környékén jól teleltek a méhek, a gazdálkodók is figyeltek eddig arra, hogy ne okozzanak kárt a permetezéseikkel. A méheket nem kímélő készítményeket csak szürkületben szabad kijuttatni a szántóföldi növényekre, gyümölcsfákra. Kersák Róbert nagydorogi méhész, szaktanácsadó inkább az akácmézet részesíti előnyben. Mint mondta, ha a környéken, ahol a telepe van, éppen van repcetábla, akkor gyűjtenek róla a méhei, ha nincs, akkor nem keresi ennek a lehetőségét. Minden esetre idén lesz repceméze is. Az akác véleménye szerint bár biztató, biztosat viszont majd csak a hordáskor lehet mondani. Ő száztizenkét méhcsaláddal rendelkezik, és sikerült az állományát szépen átteleltetni, megvédeni a rovarokat az atkától is. Szaktanácsadóként azt tapasztalta, hogy nem mindenki ilyen szerencsés, Tolna megyében több méhésznek keletkezett jelentős kára a fipronil szennyezés miatt. A szer éppen a méhek kezelésével – atka ellen – került be a kaptárakba. Kersák Róbert elmondta azt is, hogy a méhészek többsége igyekszik minél több kisebb-nagyobb értékesítési lehetőséget találni magának. Van, aki piacon, van, aki háznál, vagy mindkét formában árul, ő maradt a nagy tételű, hordós értékesítésnél. A repceméz kristályos lesz, az akácméz folyós marad A rendszeres mézfogyasztók bizonyíthatóan kevesebbet járnak patikába. A repceméz például kiválóan alkalmas gyomorsavtúltengés, reflux kezelésére, gyulladáscsökkentő, immunerősítő. Vérszegénység esetén a repceméz hatása szintén felbecsülhetetlen, hiszen magas vastartalma miatt elősegíti a fokozott vérképzést. Sokan idegenkednek tőle, mert hamar kristályosodik. A méhek által gyűjtött virágpor is nagyon kedvező hatású, rendszeres fogyasztásával növelhető a stressztűrő képesség. Húsz aminosavat és nélkülözhetetlen ásványi anyagokat – vas, réz, kén, nátrium, kálium, kalcium, magnézium – tartalmaz. Csontritkulás ellen is jó a méz: a kutatások szerint napi egy teáskanál segíti a kalcium felszívódását. Az egy főre jutó mézfogyasztás hazánkban meglehetősen alacsony, alig fél kiló évente, míg az uniós országokban ez két és fél kiló körül van.