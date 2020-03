Gyümölcsfát és szőlőt metszettek a kertbarátok

Több mint százan vettek részt szombaton délelőtt azon a szőlő és gyümölcsfa metszési bemutatón, ami immár hagyomány Szekszárdon a Dicenty Dezső Kertbarát Kör szervezésében. A gyümölcsfák koronájának alakítását Kulcsár László, a szőlő metszést pedig ifjabb Márkvárt János mutatta be.

A kertbarát kör szervezésében idén is nagyon sokan voltak kíváncsiak a két kiváló szakember metszési tanácsaira. Ferencz Vilmos, a kertbarát kör elnöke elmondta, nagyon biztató, hogy egyre több fiatal jön el a bemutatóra, olyanok, akik a szüleiktől, nagyszüleiktől örököltek egy kis szőlőt, gyümölcsöst, és a jövőben szeretnék azt gondozni. A fiatalok elmondása szerint, azért is jók az ilyen jellegű bemutatók, mert szakkönyvekből nem lehet a metszést megtanulni. Itt lehet kérdezni, sőt ki is lehet próbálni az adott metszési módot.

A gyümölcsfák metszését Kulcsár László bikali kertész mutatta be, és elméleti oktatást tartott arról, hogy a két évvel ezelőtti fagy, majd a tavalyi rekord termés után milyen módon érdemes a fák koronáját alakítani. A szakember hangsúlyozta, minél magasabb létrát kell használni a szedésnél, annál kevésbé jövedelmező az adott gyümölcs értékesítése. Vagyis az alacsonyabb koronával jobban járnak a termelők. A növényvédelemre is felhívta a figyelmet, az őszibarackosokban a tafrina okozhat gondot a jelenlegi időjárás miatt. Tájékoztatta a kistermelőket arról, hogy időben végezzék el a rezes lemosó permetezést.

Sajnos nagyon sokan telepítenek úgy gyümölcsöst, hogy előtte nem tájékozódnak arról, hogy milyen koronát érdemes az adott fajtánál kialakítani, a későbbi években ugyanis már nehéz változtatni azon, hangsúlyozta a szakember.

A szőlő metszését ifjabb Márkvárt János mutatta be Koch György kertbarát ültetvényében. Sok az öreg – 25-30 éves – ültetvény a szekszárdi borvidéken is, és érdemes jobban odafigyelni a fertőzésekre, vírusokra a metszésnél, mert ennek a következménye lehet a tőkepusztulás.

A bemutatón megjelent fiatalabb nemzedék nagyon sok hasznos tanácsot, gyakorlati mintát kapott, melyeket hasznosíthatnak a saját gazdálkodásuk során. Ferencz Vilmos hangsúlyozta, generációváltás zajlik ezen a területen is, és jó látni, hogy a fiatalok szívesen hallgatják meg az idősebbek tanácsait.