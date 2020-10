Ha a liszt ára emelkedik, drágább lesz a kenyér is

Nem árat emelnek, csupán továbbhárítják a költségeiket, mondták a megyei pékségek vezetői. Mint ismert, idén kevesebb lett a jó minőségű étkezési búza, emiatt a liszt ára emelkedett.

Magyarországon egy kiló kenyér ára átlagosan 368 forint. Ez huszonöt százalékkal több, mint két éve volt. Úgy tűnik, legkésőbb januártól ismét emelkedik majd a kenyér ára, legalábbis erre utalnak az elmúlt hetekben tett szakmai nyilatkozatok.

Tolna megyében is hasonló a helyzet. Kászpári Károly, a Tolna és Baranya megye pékszövetségének elnöke, a tengelici pékség vezetője elmondta, ők nem árat emelnek, hanem a költségeiket hárítják tovább, várhatóan majd januártól. Ennek egyik oka a liszt árának emelkedése, ami a gabonaszövetség elnöke szerint húsz százalék körül várható.

De nem csak a liszt ára miatt drágul majd a kenyér, többet kell fizetniük a sütödéknek az adalékanyagokért, például a tejporért vagy a dióért is. A másik ok a szakmunkások, pékek fizetésének emelése, mondta Kászpári Károly. Ma már nagyon nehéz jó szakembert találni, akik el is várják, hogy a munkájukat fizessék meg. Bécsben például a minimális havi munkabér is 1500 euró, ezért ahhoz, hogy Magyarországon meg tudják tartani az embereket, évente 15–20 százalékkal is emelniük kell a béreket.

Sajnos a koronavírus-járvány is nagy kárt okoz. Kevesebb a vásárló is, és tavasszal több büfé, köztük az iskolabüfék is bezártak, ahová pékárut szállított több pékség is.

A megye egyik gabonafeldolgozója a bonyhádi székhelyű GA-BO Kft. A cég ügyvezetője, Hollentunder János elmondta: még az aratás idején vásárolták meg a szükséges mennyiségű búzát, elsősorban a völgységi termelőktől. A velük kialakított hosszú távú jó kapcsolat megkönnyíti a felvásárlást. A GA-BO Kft. malmi tevékenységet is folytat, elsősorban pékségeket látnak el zsákos és ömlesztett lisztféleségekkel, valamint csomagolt lisztet is értékesítenek.

Hollentunder János elmondta, a búzaárak magasabbak voltak idén és folyamatosan emelkednek. De a liszt árának alakulásában csak egy tétel a gabona ára, hiszen náluk is jelentős béremelést kellett végrehajtani. Egy jó molnárt ma már szinte lehetetlen találni, ezt a képesítést ugyanis sehol nem lehet az iskolákban megszerezni. A munkásaikat tehát meg kell becsülni.

Sokan nem bírják a versenyt A Magyar Pékszövetség adatai szerint közel 1100 magyar sütőipari vállalkozás működik az országban, amelyek 23 ezer embert foglalkoztatnak. A vállalkozások száma azonban folyamatosan csökken, a piacot pedig mind jobban uralják a nagy áruházláncok sütödéi, amelyek egyre több terméket állítanak elő. Emellett a mintegy 600, hazánkban működő albán sütőipari cég súlya is növekszik. A szakemberek becslése szerint a búza mennyiségével idén sem lesz probléma, a teljes idei termés meghaladhatja az ötmillió tonnát.

