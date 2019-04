Hamar itt van a hazai eper szezonja

Hetek óta magyar földieperként árulják több helyen az amúgy messziről mutatós terméket. Közelebbről már látszik, hogy a gyümölcs nem friss, inkább kényszerérett, tehát nem hazai.

Az már nem újdonság, hogy szinte egész évben kaphatunk szamócát az áruházakban, és a csomagoláson mindig megtalálható, hogy az adott termék honnan származik. A szabad földön termesztett, magyar eper azonban legkorábban május közepén szokott felbukkanni, ennél előbb csak akkor, ha a szamócát fóliasátorban termesztik, de ennek az íze eltér a valóban szabadban termesztett gyümölcsétől.

Egyre több helyen már hetekkel ezelőtt is találkozhattunk az utak mentén szamócaárusokkal, ám résen kell lenni, előfordul, hogy bár magyar származást tüntetnek fel, import szamócát kínálnak a normál ár többszöröséért. Megveszik az import kilóját 1500 forintért, és eladják hazaiként 3000-ért.

A fóliás magyar eper a napokban került forgalomba, a szabadföldi pedig várhatóan május 15-e környékén, mondta Bényi András, a faddi Venyige Szövetkezet tagja. Az időjárástól függ, hogy tudják-e tartani a dátumot, vagy csúsznak az árusítással pár napot. Az eper ma már igazi hungarikum, hiszen nagyon sokan foglalkoznak vele nagyobb tételben is. Bényi András szerint az árakat ennek megfelelően igyekeznek lenyomni, például úgy, hogy az olcsó, kényszerérett importból még javában hoznak be Marokkóból, Spanyolországból akkor is, amikor már tart a hazai szezon. A marokkói eper fajtájában is más, mint a hazai, és azért, hogy kibírja a hosszú utat, a szállítmányt félig éretlenül szedik le.

Az agrárgazdasági kamara megyei elnöke, Vendégh Edit elmondta, a NAK-nak nincs hatósági jogköre, így ellenőrizni nem tudják az árusokat, viszont hazai zöldségeket, gyümölcsöket népszerűsítő kampányokkal hívják fel a figyelmet, orientálják a vásárlókat a magyar termékek felé. Az sem titok, hogy a hazai zöldség- és gyümölcságazat helyzetét is javítani szeretnék a fogyasztásélénkítő kampányok révén. A kamarának jó a szakmai kapcsolata az adóhivatallal és a Nébihhel (Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal), közösen próbálják megvédeni a becsületes őstermelők és vállalkozók érdekeit.

A magyar eper most került a boltokba

Sőt Mihály Szekszárdon azok közé a vállalkozó kereskedők közé tartozik, akik tisztességesen próbálnak meg boldogulni. Kérdésünkre elmondta, ő is tapasztalta, hogy már hetekkel ezelőtt magyar eper címen árulták az ország több pontján a gyümölcsöt, mely leginkább Panamából, Hondurasból és Marokkóból érkezett hozzánk, sőt van, ahol már magyar dinnyét is kínálnak. Hozzátette, a tisztességes kereskedők megítélését rontják ezzel, hiszen elsőre nem mindenki ismeri fel, hogy az import, olcsó epret keresztelte át hazaira az árus.

Amikor megkóstolja otthon, akkor szembesül vele, hogy átverték, mert drágán vette meg a panamait. A magyar szamóca a napokban került a nagybani piacra. Ennek kilós ára kezdetben ötezer forint volt, jelenleg 3800 forint körül tart. Sőt Mihály elmondta, ő a budapesti és szegedi nagybani piacon a már ismert termelőktől vásárol, mindig törekszik arra, hogy szép és jó minőségű legyen a terméke, hogy a vevő ne csalódjon, és ne csak egyszer vásároljon nála.