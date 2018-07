Harmadannyi lett a termés az idei évben

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

A hagyományosan június végétől augusztus közepéig tartó kajsziszezonban az utóbbi évtized leggyengébb termésére számíthatnak a gazdák az idén, ugyanis a március eleji kemény fagyok alaposan megtizedelték a termést.

A legjelentősebb károk a nyugat-dunántúli és dél-alföldi régióban következtek be. Az átlagosan harmincezer tonnás termésnek kevesebb mint a harmadát takaríthatják be idén, ami az előzetes becsléshez képest is visszaesést mutat. Az idei szezonban a kajszi is két héttel korábban érett, így kis mennyiségben már június közepétől elérhetőek voltak a korai fajták – derült ki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Nébih által a Fejér megyei Tordasi Fajtakísérleti Állomáson napokban tartott kajszi fajtabemutatón.

A hazai kajszi legjelentősebb termőtája Borsod-Abaúj-Zemplén megyében található. Nagyobb termesztőterületek vannak még Bács-Kiskun, Fejér, Pest, Tolna, Somogy és Heves megyében.