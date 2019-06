Hatalmas kárt okoz a rengeteg eső a gazdálkodóknak

Van, ahol száznyolcvan, van, ahol kétszáz milliméternél is több csapadék hullott a megyében. A gazdák azt mondták, ilyen májusra nem is emlékeznek. Az eső okozta kár jelentős nemcsak a növénytermesztésben, az állattartók is bajban vannak.

Csütörtökön az volt az első dolga a legtöbb mezőgazdasági termelőnek, hogy kiment a területére, és ellenőrizte, hogy az előző napi nagy esőzés mekkora kárt okozott. Sokan azonban megközelíteni is alig tudták a földjeiket az útra hordott sár és iszap miatt.

Dr. Vörös Géza növényvédő szakmérnök szerint három havi esőmennyiség esett le májusban, és ez a termés nagy részét el is viheti. A búza kalászbetegségeit – ami a sok esőtől csak erősödik – nem tudják megelőzni vagy gyógyítani, mert nem lehet rámenni a földekre. A napraforgóban a gyomirtással vannak késésben a termelők, de a szőlőben és gyümölcsösben is nagy a baj. A szőlőben a permetezésekkel maradtak el a sár miatt, pedig a peronoszpóra fertőzés jeleit már több helyen is azonosították. A most érő cseresznye, meggy pedig kirepedt a sok eső miatt.

Iszap alatt a kukorica és a napraforgó

Takács Attilának Bátaszék és Pörböly határában vannak földjei, szerencsére a belvíz eddig még nem okozott ott gondot, de már nagyon telített a talaj. Traktorral nem lehet rámenni a búzaföldre, holott a fuzárium nagy gondot jelent. Ha késik a növényvédelem, jelentős kiesés várható a mennyiségben és a minőségben is. A kukorica pedig a hideg miatt nem akar növekedni, tette hozzá a gazda.

Kajdacson ledöntötte a lábáról a búzát a sok eső, erre homokosabb a talaj, így a vizet könnyen elnyeli a föld, mondta Komáromi János biogazdálkodó. Ugyanakkor a hirtelen lezúduló eső a meredekebb területeken hömpölygött, a sár elárasztotta a föld­utakat, és az alsó területen fekvő szántókat is. Az iszap alá szorult növények, legyen az kukorica vagy napraforgó, nem tudnak tovább fejlődni, megfulladnak.

Tóth István bonyhádi agrár­mérnök elmondta, náluk 52 milliméter csapadékot mértek szerdán. A laposabb földeken áll a víz, és kell pár nap száraz, meleg idő ahhoz, hogy legalább a felszínről lejjebb húzódjon, de még ekkor sem lehet erőgépekkel rámenni.

Az ellenőrzésnél magyarázkodhatnak

Kővári László szekszárdi agrármérnök, gazdálkodó, önkormányzati képviselő évtizedek óta feljegyzi a csapadék mennyiségét, illetve a hőmérsékleteket. Véleménye szerint várható volt, hogy a nagyon száraz kora tavasz után megérkezik a csapadék, de ennyire senki nem számított. Sajnos a gazdák már a telület­alapú támogatások igénylésénél sem tudják jelezni, hogy a víz és sár alá került területeiket pihentetnék, annak ellenére, hogy korábban elvetették. A támogatások igénylését ugyanis május közepéig lehetett beadni. Ezt követően, ha ellenőrzést kap a gazdálkodó, akkor csak magyarázkodni tud arról, hogy hová lett a kukoricaföldről a kukorica. Sajnos a klímaváltozás egyik hatása az is, hogy az időjárás szélsőségessé vált, mondta a szakember.

A juhászat is birkózik az ázott földdel

Tóth Béla juhászatában is komoly feladatot jelent az átázott földekkel való birkózás. A lucernával bevetett földeket tavaly ilyenkor már másodszorra kaszálták, idén pedig még az első kaszálás felénél tartanak. Az éves bálaigénye a juhászatnak közel háromezer, ebből jelenleg 260 bálát tudtak műanyagba csomagolni. A víz áll a réteken, a fűszéna és a lucerna is rohad. Sokba kerül a csapadékos május az állattartóknak és a növénytermesztőknek is.