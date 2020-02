Hiányzik a munkaerő a szőlőből, földekről

Elindult a mezőgazdasági szezon, metszik a szőlőket, illetve a gyümölcsfákat is. Több gazdaságban azonban áll a munka, mert nincs elég munkáskéz. Országosan nyolcvanezer, a megyéből több ezer hiányzik.

– Nem lehet találni hozzáértő, jó traktorost, mondta Vidák Béla bonyhádi gazdálkodó. Szinte folyamatosan hirdetik az állást, de aki jelentkezik, annak olyan igényei vannak, ami nem megfizethető. Előre jelzik, hogy nem vállalnak pluszmunkát, pedig ha itt a permetezés ideje, akkor azt csinálni kell, akár késő este is, de akkor is, ha az szombatra, vasárnapra vagy ünnepnapra esik – tette hozzá.

Héder Ferenc bátaszéki gazdálkodó amiatt mérgelődött, nemhogy traktorost, de egyszerű munkást sem találni. A gyümölcsösben, majd a szőlőben lenne most metszési munka, később úgynevezett gyalogmunka. Gyakorlatilag egész évben tudna két-három embert foglalkoztatni. Nem kell hozzá különösebb szakértelem sem. A tapasztalat sajnos az, hogy aki mezőgazdasági munkára jelentkezik, az az egyik nap jön, a másik napon már nem biztos.

A metszést időre be kell fejezni, a szüretet pedig – nagy területen – nem lehet pár emberrel megoldani – erről már egy harmadik gazdálkodó beszélt. Ilyenkor a legegyszerűbb brigádokat alkalmazni, már ha van nekik szabad kapacitásuk.

A megyében többen is foglalkoznak munkaerő közvetítésével. Ennek a formának azonban az a hátránya, hogy a közvetítővel – általában a brigádvezetővel – egyezik meg a gazda. A napidíj jellemzően 8-9 ezer forint, munkásonként, de a dolgozó nem kapja meg a teljes összeget, jó esetben ebből legfeljebb 4-5 ezer forintot. Ilyenkor megvan a veszélye annak, hogy emiatt csak félgőzzel dolgozik. Se ő, se a gazda nem elégedett – mondta Csapó Mihály bátaszéki szőlőtermelő. Gyorsan hozzátette, az tény, hogy a brigádvezető a többletpénzből hozza-viszi is a munkásokat.

Az egyik szekszárdi almatermelő arról beszélt, viszonylag állandó brigáddal végzi az éves munkát, de évről évre csökken a csapat létszáma. Míg öt éve harmincöten voltak, mára négyen maradtak. Ők is idősebbek. Bár szívesen jönnek dolgozni, nem igazán terhelhetők. Naponta ötezer forintot fizet nekik, ehhez jön az adóhivatalhoz történő bejelentés utáni ötszáz forint személyenként.

– Nehéz embert találni, és az sem könnyíti meg a helyzetünket, hogy a menetrendet gyakran felborítja az időjárás. Jön egy pár napos eső, és mire folytatni tudnánk a munkát, kiderül, hogy a létszám a felére csökkent. Van, aki azért nem jön, mert máshová szegődött, van, aki úgy gondolja, pihen még egy kicsit. Nehéz megmondani, hány emberre lehet számítani mondjuk egy hét múlva – mondta Csapó Mihály.

Komoly hátrány érheti azokat, akiket munkáltatójuk feketén, azaz bejelentés nélkül alkalmaz, hívta fel a figyelmet Mózsik Szilvia, a NAV megyei igazgatóságának sajtószóvivője. A következmények érinthetik a nyugdíjat, a táppénzt és egyéb ellátásokat, és például a hitelfelvételhez szükséges jövedelemigazolást is. Alkalmi munka, idénymunka esetében nem kötelező az írásbeli szerződés, és bár az így alkalmazottak társadalombiztosítási szempontból még nem biztosítottak, de nyugellátás, munkahelyi baleset esetén egészségügyi ellátás, valamint munkanélküli ellátás nekik is jár.

Borítókép: A szekszárdi borvidéken már megkezdődött a metszés, de kevés a munkáskéz