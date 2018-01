Hideg idő kell a méheknek

Nem egy szokványos, gond nélküli tél az idei, mondta Nagyernyei Attila, a megyei méhészegyesület elnöke. A korábbi szokatlanul enyhe idő ugyanis inkább a március elejére emlékeztette a kaptárakban a jó időre váró méheket, amikor már a fiasításra készülnek.

Akik nem megfelelő mennyiségű mézzel teleltették be a méheiket, azok most bajban vannak, mondta Nagyernyei Attila, a megyei méhész egyesület elnöke nem is olyan régen, amikor még tavaszias volt az időjárás. Hozzátette, a cukorlepény nem állítja meg a fiasítást. Nyilván nem könnyű meghatározni nyár végén, ősz elején, hogy mennyi mézet hagyjanak a kaptárakban a méhészek, de a megyei elnök szerint mindig a legrosszabbra kell készülni. Ehelyett nagyon sokan kisanyargatják a méheket, és igyekeznek minél több mézet értékesíteni és minél kevesebbet hagyni a kaptárakban. Az ideális téli állapot a plusz 4 fok, ez „fürtben tartja a méheket”, mondta az elnök. Egyébként a tartós hideggel sincs gond, a baj a hirtelen váltásokkal van.

Míg a méhek nyugalomba vonulnak, addig a gazdáiknál most kezdődik a munka második szakasza: kereteket, kaptárt javítanak, szakmai előadásokra, továbbképzésekre járnak, és értékesítik a begyűjtött mézet. Szekszárdon például minden hónap első hétfőjén van a méhészklub, ahol aktuális szakmai előadásokkal várják az érdeklődőket.

A jó minőségű akácmézet a termelők igyekeznek otthon, háztól értékesíteni 1700 és 2300 forint körüli áron. A virágmézet 1500 forintért kínálják. Az általunk megkérdezett méhészek elmondták, meg kellene találni az egyensúlyt az értékesítés területén is, de legtöbben minden lehetőséget igyekeznek kihasználni, hogy a kiváló minőségű mézeiket megismerjék a vásárlók. Így aztán nem ritka, hogy a szekszárdi piacon egyszerre öten-hatan is árulják a termékeiket, akár egymás alá ígérve. Ezzel viszont a vásárló jár jól, nem így a boltokban vett mézzel, ahol nem is lehet biztos benne, hogy jó minőségű mézhez jutott. Igaz, kisebb kiszerelésben, például 10 dekás macis figurában is van a polcokon méz, amit 400 forintért kínálnak, de ha átszámoljuk, ennek kilós ára 4000 forint.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Az már bizonyított tény, hogy a rendszeres mézfogyasztók ritkábban mennek a patikába. A többi méhészeti termék sorsa viszont mostoha. Kevesen használják a propoliszos mézes pálinkát, amely gyulladásgátló és antibakteriális hatású. A torok doktora. Este lefekvés előtt néhány cent elfogyasztása nyugtatja a gyomrot, és erős fertőtlenítő. Gyermekeknek ez persze nem ajánlott. Nekik a langyos teát hársmézízesítéssel javasolják.

A méhek által gyűjtött virágpor rendszeres fogyasztásával növelhető a terhelhetőség, és a stressztűrő képesség. Húsz aminosavat, nélkülözhetetlen ásványi anyagokat, – vas, réz, kén, nátrium, kálium, kalcium, magnézium – tartalmaz. Az egy főre jutó mézfogyasztás hazánkban meglehetősen alacsony, alig 0,5 kg évente, míg az uniós országokban ez 2,5 kiló körül van. A magyar méz az unióban elismert minőségű terméknek számít.