Idén korán kezdődik a szüret a megyében

A szokottnál korábban kezdődik a szüret, sok a szőlő, ráadásul egy nagyobb tétel bor bent ragadt a pincészetekben, ezért még a tavalyi szőlőáraknál tíz százalékkal alacsonyabbra számíthatnak a termelők. Az is fejtörést okoz, lesz-e elég dolgos kéz, mire megkezdődik a munka.

A júliusi száraz, meleg időjárásnak köszönhetően idén a szokottnál korábbi szüretre készülnek a szőlősgazdák. Nagy István, bátaszéki termelő, a helyi hegyközség elnöke szerint augusztus 15-e környékén már javában szedni fogják a rizlinszilvánit, az Irsai Olivért, majd augusztus végén a zenitet és az oportót. Ebből adódóan az egészségügyi várakozási idővel számolva kell a permetezést is időzíteni. A szőlő minőségével nincs gond, már ahol sikerült a lisztharmatot és a peronoszpórát megfogni, a mennyiség pedig bőséges lesz, mondta Nagy István.

Nem lesz könnyű helyzetben az a szőlőtermelő, aki nem feldolgozni, hanem értékesíteni szeretné a szőlőjét, mert idén kisebb lesz a kereslet. A hegyközségi adatok szerint ugyanis borból is maradt jócskán a pincékben. Úgy tűnik, idén jól jártak azok, akik korábban bevállalták a zöldszüretet. Idén először lehetett erre jelentkezni hazánkban.

A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa a borlepárlási lehetőség mellett a zöldszüret engedélyezését is kérte a szaktárcától, mert – a rendelkezésre álló adatok alapján – már év elején látszott, hogy a szőlősgazdák hatalmas értékesítési nehézségek elé néznek. A nagy bortermelő országok ugyanis tavaly visszaszerezték azokat a piacaikat, amelyeket elvesztettek a 2017-es gyenge termés miatt. A magyar termékek ismét kiszorultak ezekről a helyekről, miközben tavaly kimagasló mennyiségű, 3,6 millió hektoliter bor került a hazai pincékbe. Emiatt nagyjából egymillió hektoliter bor még vevőre vár.

A zöldszüret keretében az állam fajtánként és az utóbbi két év termésátlaga alapján hektáronként 800-900 ezer forintot fizet azoknak, – ellenőrzést követően – akik július 10-ig leszedték a fürtöket. A szekszárdi borvidéken csupán négy hektárra, a tolnaira nyolc hektárra kértek zöldszüretet.

Módos Erdő, a szekszárdi borász, az Alisca Borrend Nagymestere szerint Szekszárdon és környékén érdekes módon nemcsak a fehér, hanem a vörösborok közül is nagyobb tétel maradt eladatlanul. Mindemellett megfelelő létszámú szüretelőt is nehéz találni, tette hozzá. Egyre többen kényszerülnek gépi szüretelésre, ami ugyan gyorsabb, talán olcsóbb is, mint a kézi, de nem kíméli az ültetvényeket.

A szakember arra is figyelmeztetett, ma már nem is annyira a cukorfokra kell odafigyelni, hanem a szőlő savtartalmára. Ez utóbbit ugyanis nehezebb pótolni, mint a cukorfokot. Az unió ugyan engedélyez literenként két grammnyi savpótlást, azonban a bor emiatt esetenként instabil maradhat.