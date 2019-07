Ismét van teendő a gyümölcsösben

Sorra érnek be a gyümölcsök Tolna megye ültetvényeiben. A meggy, a cseresznye, a sárgabarack leszedése után fontos teendője a termelőknek, hogy a fák növényvédelméről gondoskodjanak. Ez ugyanis alapvető fontosságú az egészséges lombozat fenntartása érdekében. A lombozat korai elvesztése ugyanis érzékenyen érinti a rügyeket, ami kihatással lesz a jövő évi termésre. Továbbra is rajzanak a molyok, és folyamatosan jelen van a molytetű is – hívta fel a figyelmet dr. Vörös Géza agrár-szakmérnök.

Elhanyagolt ültetvényekben ilyenkor felszaporodhat a levéllikasztó betegség, valamint a levélfoltosság. Mindkét kórokozó képes megfertőzni a leveleket. A végeredmény, a levelek likacsosodása, foltosodása, a végén pedig a nyár végi, idő előtti lombhullás. A gyenge hajtásnövekedés miatt az egészséges lombállapot fenntartására most elegendő a kezelés kontakt hatású gombaölő készítményekkel.

Fontos tudni, az almamoly – az elnevezés ellenére – nem pusztán az almát károsítja, hanem a diót és a körtét is megfertőzheti.