Járják a határt, és mindenre figyelnek

Eddig sem volt kevés dolguk a mezőőröknek, de ahogy sorra beérnek a gyümölcsök, a kertekben lehet szedni a terményeket, még jobban megszaporodik a munkájuk. Ugyanis nem csak a tulajdonosok tartják számon, hogy mikor lehet szedni a cseresznyét, meggyet, barackot, hanem az arra illetéktelenek is. A terménytolvajokat, szemétlerakókat, illegális favágókat is igyekeznek elriasztani.

A mezőőrök feladata, hogy járják a környéket, őrizzék a mezőgazdasági földeket, figyeljék a földutak, szurdokok, völgyek állapotát, ha vadkárt, vagy bármilyen más jellegű problémát észlelnek, a tulajdonosnak, az önkormányzatnak vagy a rendőrségnek jelezzék. A felszereltséghez tartozik a sörétes puska is, de ezt csak a kártevők riasztására, illetve önvédelemre lehet használni.

Nincs két egyforma nap a mezőőrök életében. Már ahol vannak mezőőrök, ugyanis a legtöbb településen az önkormányzatok megszüntették ezt a munkakört, hogy ezzel is spóroljanak. Ahol vannak polgárőrök, ott ők ellenőrzik, védik a település nyugalmát.

Varga Pál a decsi szőlőhegyen teljesít szolgálatot, mint mondta, az elmúlt hetekben sokan fordultak hozzá olyan panasszal is, hogy az egyik gazdálkodó gázágyúval védi a gabonáját. Ez azt jelenti, hogy meghatározott időközönként – ahogy azt a gazda beállítja – óránként, két-három óránként, de akár félóránként is, megszólal a gázágyú. Ennek akkora a hangja – ahogy a nevében is van – mint egy ágyúnak, ezzel riasztja el a környékről a vaddisznót, őzet, nyulat vagy a varjakat. Csakhogy ez a zaj nem csak a vadakat, hanem a szőlőhegyen lakókat is zavarja, hiszen éjszaka is szól.

Varga Pál elmondta, sokat nem tudnak tenni ellene, hiszen az új vadászati törvény a tulajdonost is kötelezi arra, hogy tegyen meg mindent azért, hogy kisebb legyen a vadkára. Az érintett gazdák pedig azzal védekeznek jogukban áll megvédeni a földjüket.

Szekszárdon három mezőőr dolgozik. Előre meghatározott területi beosztás szerint látják el a feladataikat. Az adott területet hol reggel, hol napközben, hol pedig este látogatják, azért, hogy ne legyen kiszámítható a jelenlétük a nemkívánatos személyek számára. A feladataikat az egyes évszakok sajátosságai is módosítják. Télen elsősorban a fatolvajok, nyáron pedig leginkább a terményeket dézsmálók adnak munkát nekik.

Éliás Attila Faddon dolgozik mezőőrként. A faddi önkormányzat Faddon és Domboriban húsz éve még három mezőőrt foglalkoztatott. Jelenleg ketten dolgoznak. Itt is a legnagyobb gond a veszélyes hulladék és a szemét lerakása, nyáron meg a terménylopás. A meggyfákat a tanyasoron folyamatosan ellenőrzik már azzal is elriasztják a tolvajokat, hogy arra járnak. Az üdülőkre is naponta ránéznek, és hozzájuk tartozik még 6300 hektárnyi termőföld is. Kettejüknek egy terepjárója és két motorja van. Nagyon jó a kapcsolatuk a helyi körzeti megbízottal, ha bármit észlelnek, azonnal értesítik.

Pakson négy mezőőr felügyeli a 12 ezer hektáros területet, mondta Spiesz József, a mezőőrök vezetője. Három motorkerékpárjuk és egy terepjárójuk van. Nagyon sikeresek az illegális szemétlerakás felszámolásában, és éjszaka is figyelik a határt.

Van fegyverük is, egy sörétes puska Többek között Zombán, Tamásiban, Bátaszéken a polgárőrök töltik be azt a szerepet, amit a mezőőrök korábban. Járják a határt, a tanyákat, borospincék környékét. Ők azok, akik értesítik a rendőröket, ha gyanús idegenbe vagy lopáson ért emberekbe botlanak, de nekik nincs olyan hatáskörük, hogy önállóan intézkedjenek. A mezőőrök rendészeti feladatokat is ellátnak, fényképes igazolványuk, jelvényük is van. Ötévenként tanfolyamot végeznek, majd vizsgát tesznek. Hivatalos személyként léphetnek fel azokkal szemben, akik megszegik a törvényeket, ha szükséges bilincset is alkalmazhatnak. Bár van fegyverük is, egy sörétes puska, azt az általunk megkérdezett mezőőrök egyike sem használta. Arra viszont jó, hogy megszeppenjen az, akit éppen lopáson értek, volt ugyanis rá példa, hogy a tettes késsel fenyegetőzött.

Borítóképünkön: Varga Pál a decsi szőlőhegyet felügyeli, terepjáróval vagy gyalog járja a határt