Javában zajlik a szüret, minden adott a kiváló évjárathoz

Javában folyik a szüret a megye két borvidékén, a Szekszárdin és a Tolnain. A termelők, borászok, szőlőfelvásárlók elégedettek a minőséggel, viszont kevesebb termett a vártnál.

A mustfokokkal, savtartalommal nincs baj, sőt nagyon elégedettek lehetnek a borászok, mondta Módos Ernő szekszárdi bortermelő, az Alisca Borrend Nagymestere. A mennyiség – így a lékinyerés is – kicsit szerényebbre sikerült, mint az előző években volt, tette hozzá.

A rozénak való vörös fajtákat már mindenhol leszedték, van ahol már a kékfrankost, pinot noirt szedik. A szüret elején még magasak voltak a savak, ugyanakkor a szőlő cukorfoka megfelelő volt. A korai fajtáknál a magasabb savtartalomra oda kell figyelni, mondta Módos Ernő, minél korábban avatkozik ebbe bele a termelő, annál jobb lesz a bor minősége. A korai fehér szőlőkkel sincs gond, az ebből készült borok is jónak ígérkeznek.

Egyre több gazdaság váltott az idén gépi szüretre, ennek több oka is van, egyrészt, így gyorsabb és sokkal olcsóbb, másrészt nem találni embert erre a munkára. A napi nyolcezer forintos napszám sem elég vonzó, ugyanakkor a termelőnek ilyen alacsony felvásárlási árak, nagy borkészletek mellett nem is éri meg ezt kifizetni. A Szekszárdi borvidéken lévő tizenhat-tizenhét kombájn így szinte folyamatosan üzemel ezekben a hetekben.

A szekszárdi Mészáros Pincészetnél is javában tart a szüret. A fehéreket már leszedték, illetve a rozénak való vöröseket, most a pinot noir, kékfrankos, kadarka van soron, mondta Mészáros Péter. Kicsit későn indult az idei szüret, de mára behozta a lemaradást, ebben sokat segített az, hogy a kánikulát egy kellemesebb időjárás váltotta fel. Az éjszakai lehűlések segítettek a cukorfokok és a savak arányának a helyreállításában. Náluk is a gépi szüreten van a hangsúly. Kipróbálták, hogy melyik az eredményesebb a bor minősége szempontjából, a kézi, vagy a gépi szüret, de nem találtak eltérést a kettő között.

Ellenőrizni fogják a cukorfokot A hatóságok idén is, a szőlőszüret folyamán – a korábbi évekhez hasonlóan – ellenőrzést végeznek a borászati üzemekben. Ennek alapvető célja a helyes szüreti gyakorlat kialakítása: az ellenőrök a szőlőfelvásárlások során a tisztességes piaci gyakorlatot vizsgálják – jelentette be az Agrárminisztérium mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára. A Hegyközségek Nemzeti Tanácsához és az Agrárminisztériumhoz az elmúlt években több bejelentés és hír érkezett arról, hogy a szüretelt szőlő tényleges és az átadáskor feljegyzett cukortartalma között eltérés van. Ez egyrészt hátrányosan érintheti a szőlőtermesztőt, mert így alacsonyabb árat kaphat a termékéért, valamint a borkészítéskor is visszaélésekre adhat lehetőséget. Az elvégzett ellenőrzések eredményesnek bizonyultak. A hegybírók tapasztalata szerint ugyanis az ellenőrzéseknek már csak a híre is nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a származási bizonyítvány iránti kérelmekben foglalt mustfok értékek közelítsenek a hegybírók által is mért adatokhoz.

Borítóképünkön: Ma már kevés helyen szedik a szőlőt kézzel, a kombájn kifizetődőbb.