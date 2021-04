Javul az esély az elhelyezkedésre

Az álláskeresők közül a huszonöt-ötvenöt év közöttiek vannak jelen a legerőteljesebben, nemek tekintetében pedig az álláskereső nők voltak mindig is nagyobb arányban a nyilvántartásukban.

Javulni látszik a közép- és felsőfokú végzettségűek elhelyezkedési esélye – ha a hirdetett állások irányából közelítünk – tájékoztatott Kajsza Péter, az Újra Dolgozni Tolnában Egyesület elnöke.

A koronavírus-járvány előtt elsősorban az alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkezők voltak nagyobb számban munka nélkül. Mostanra a közép- és felsőfokú képesítéssel rendelkezők közül is többen keresnek állást.

Az elmúlt időszakokhoz képest az év eleje óta már magasabb iskolai végzettségeket igénylő állásokat is meghirdettek. Ilyenek például a pedagógus, szociálismunkás-állások, amelyekre úgy tűnik, sosem lehet elég jelentkező.

– A középfokú végzettséget, ám szakképzettséget igénylő állások között folyamatosan van több CNC-gépkezelői, pénzügyi, könyvelői állás, de folyamatos a hiány víz- és gázszerelőkből, kőművesekből, burkolókból is. Találkoztunk boltvezetői állásajánlattal is – ami nem szokványos az elmúlt évben. Ismételten sok olyan állásra várják a jelentkezőket különféle cégek, amelyekhez elegendőnek bizonyul egy egyszerű érettségi bizonyítvány. Igaz, amellett valamilyen munkaterületen szerzett tapasztalatot is kérnek: így titkárnőként, adminisztratív munkatársként elhelyezkedni is bőven van esély az idei évben – mondta Kajsza Péter elnök, hozzátéve: tapasztalatuk szerint minden álláskeresőnek más az álma, vágya. Korcsoportoktól is függnek a legvágyottabb munkahelyek.

Az oltási igazolványok információik szerint nem befolyásolták a cégek részéről az álláskeresők felvételi rendjét. Nincs tudomásuk arról, hogy ez a későbbiekben változna. Álláspontja szerint sikeresebb az álláskeresés megyénkben is, ha az elhelyezkedni vágyó betart, magáévá tesz három alaptulajdonságot: legyen kedves, nyitott és érdeklődő.

– A szakemberek mindent megtesznek, hogy segítsék az álláskeresőket. A járvány előtt személyes ügyfélfogadás során nyújtottunk szolgáltatást, adtunk tanácsokat, amely az elmúlt évben sokszor és akár hónapokig telefonos és internetes kapcsolattartásra változott. Köztudomású, hogy ez messze nem olyan hatékony, ám ugyanúgy figyelünk mindenkire, bízva abban, hogy hamarosan vissza tudunk térni a megszokott, hatékony módszereinkhez – mondta.

Álláskeresők a számok tükrében Idén január huszadikán a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztályának nyilvántartásában hétezer-ötszázhetvenhárom álláskereső szerepelt. Ez az előző hónaphoz képest kétszáznyolcvanhat fős növekedést jelentett. Januárban hétszázhetvenhatan váltak álláskeresővé. A nyilvántartásból kikerülők száma négyszázkilencvenhárom fő. A legnagyobb munkaerő kínálat – kétezer-ötszázötvenhét fő – a Szekszárdi térséget jellemezte. Tamási körzetében ezernégyszázharminchat fő, Paks térségében ezernégyszáztizenhárom fő, Dombóvár nyilvántartásában ezerkétszázkilencven­nyolc fő szerepelt. A legkevesebb álláskereső, nyolcszázhatvankilenc fő, továbbra is a Bonyhádi Járás Foglalkoztatási Osztályának regiszterében volt.

Tolna megyei álláskeresők összetétele 2021. januárjában Létszám (fő) Arány (%) Férfi 3635 48 Nő 3938 52 Legfeljebb 25 éves 1269 16,8 26-35 éves 1582 20,9 36-50 2552 33,7 50 év feletti 2170 28,7 Pályakezdő 708 9,3 (Forrás: Tolna Megyei Kormányhivatal)

Borítóképen: Az álláskeresőnek nem szabad elkeserednie, vannak lehetőségei (képünk illusztráció)