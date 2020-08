Jó árat fizetnek a bárányokért, jelenleg nagy rájuk a kereslet

Húsvét előtt nagyon nehezen mozdult a báránypiac, ezért akkor sok magyar juhász döntött úgy, hogy tovább hizlalja, vagy hízóba adja a jószágot. Július elejétől viszont megváltozott a helyzet, a kereskedők sorra keresik fel a juhászatokat, hogy vinnék a bárányokat viszonylag magas áron.

Karácsony, majd húsvét előtt is visszaesett a bárányok iránti kereslet, pedig minden évben akkorra időzítik a legnagyobb forgalmat a kereskedők. A visszaesésben szerepet játszott az is, hogy a veszélyhelyzet alatt – vagyis március közepétől június közepéig – nem nagyon akadt fuvaros, aki kiszállította volna az országból a bárányokat.

Úgy fest, hogy júliusban mozgásba jött a piac, és az árak is kedvezően alakultak. Augusztus 15-én van Olaszország egyik legkedvesebb ünnepe, a Ferragosto napja. Ekkor az egész országban – a betakarítási munkák első időszakának végén – nagy evést, ivást, gasztronómiai rendezvényeket tartanak. Ennek hatása még Tolna megyében, Rudolfmajorba is eljutott. Bognár Ferenc gazdálkodónak itt, Felsőnána mellett vannak állatai, köztük juhok is. A gazdálkodó kérdésünkre elmondta, jelentős mennyiségű kisbárányt vettek át tőle az elmúlt napokban az olasz ünnepre készülve. Az arabok felé pedig még a nagyobb súlyú bárányokat is értékesíteni lehet.

Mindez nagyon jó hír, ugyanakkor azt is tudják a megyei termelők, hogy nagyon kiszámíthatatlan a piac. Az állattartók imádkoznak, hogy a koronavírus miatt ne szűnjön meg a jelenlegi kiváltságos állapot.

Nem lehet tudni, mi lesz két hét múlva. Ilyen helyzetben viszont nagyon nehéz az elléseket igazítani. Az állattartók abban is bizonytalanok, a jövő évi húsvét előtt vajon lesz-e kereslet a bárányra? Pedig a választ most kellene megmondani, hiszen a majd januárban megszületendő bárányok sorsa ezekben a hetekben dől el. A januári kisbárányokból lesz majd a húsvét előtti kínálat, addigra húsz-huszonnyolc kilósra híznak. Jól tükrözi a bizonytalanságot az is, hogy tavaly ilyenkor az országban 1,1 millió anyajuhot tartottak a gazdák, jelenleg a számuk nyolcszázezer.

Jelenleg az élő bárány termelői ára 940 forint körül van kilónként, de a kisebb súlyúakért akár 1100 forintot is fizetnek, mondta Bognár Ferenc. Az áremelkedés háromszázalékos a tavalyi évhez képest. A juhhúspiaci jelentések alapján az unió egyes tagállamaiban emelkedő tendenciát mutatnak az árak, amit a szezonálisan erős kereslettel és a csökkent kínálattal magyaráznak a szakértők.

A bárányárak az előző héten kétéves rekordot értek el, de az általános várakozás az volt, hogy az árak augusztus közepén mérséklődni fognak, miután lezárul a keresletet jelentősen élénkítő Muszlim Eid fesztivál, állt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara közleményében.

Ez az ármérséklő hatás az elmúlt héten megmutatkozott a hirtelen csökkenő romániai bárány­áraknál, ugyanis Románia jelentős mennyiségű élő bárányt exportál a Közel-Kelet országaiba.

A piaci elemzők felhívták azonban a figyelmet arra, hogy a báránykészletek továbbra is az átlagérték alatt állnak rendelkezésre, az új-zélandi behozatal a szokásosnál alacsonyabb szinten van, ezért fennáll annak a lehetősége, hogy az árak ősszel tovább emelkedjenek.

Emellett hosszabb távon továbbra is áremelkedési kockázatot jelenthet az, ha az Egyesült Királyság az év végén szabadkereskedelmi megállapodás nélkül zárja le a jelenlegi EU-s átmeneti időszakát, tekintettel arra, hogy az EU-27 juhhúspiaca erősen függ az Egyesült Királyság behozatalától.

Borítóképünkön: Áprilisban mutatta be Bogyiszlón az exportra szánt bárányokat Bajusz Bálint és Szűcs Gábor. Húsvét előtt sokkal kedvezőtlenebb volt a helyzet, most jelentősen nőtt a kereslet