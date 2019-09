Jó áron lehet venni a paprikát, paradicsomot

Végre itt van az igazi lecsószezon, a paprika kilójáért 250 forintot kértek múlt héten a szekszárdi piacon, de az árusok azt mondták, a többi piacon is hasonló az ár. A paradicsom kilójáért háromszáz forintot kértek. Vitték is kilószám.

Az eladók szerint ennél olcsóbb biztosan nem lesz sem a paprika, sem a paradicsom. A pár héttel ezelőtti hat-nyolcszáz forintos paradicsomárhoz képest a háromszáz forint nagyon barátságosnak tűnik.

Megjelent a savanyúságnak való almapaprika is, ennek kilójáért három-négyszáz forintot kértek, mennyiségtől függően. Aki az öt-tízkilós zsákos kiszerelést választotta, annak olcsóbban adták.

Horváth Péterné szekszárdi nyugdíjas egyszerre öt kiló paradicsomot, tíz kiló lecsópaprikának valót, és egy tíz kilós zsák almapaprikát vásárolt tegnap a piacon. Biciklivel jött, így alaposan felpakolta a járgányt. Mint mondta, ilyenkor otthon magára zárja a konyhaajtót és készíti a télire való finomságokat. Lecsót, csalamádét, savanyú paprikát, jut belőlük a két felnőtt gyermekének és azok családjának is. Nincs finomabb annál, mint egy kanál lecsóval megbolondítani akár egy pörköltet is.

Gyümölcsből is volt kínálat bőven: almát, szőlőt, szilvát, őszibarackot is vásárolhattak az érdeklődők. Az árusok még dinnyét is kínáltak szép számmal, a termelők szerint még egy hétig lesz belőle.