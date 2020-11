Jó ütemben haladnak a munkák a földeken

A hosszan tartó kellemes időjárás segíti a mezőgazdasági termelőket az aktuális munkáik elvégzésében. A megyében a kukorica betakarítása már a vége felé közeledik, és az őszi vetésekkel is jól állnak a gazdák.

Sok helyen már ki is bújt a pár hete elvetett búza, s még van idő arra is, hogy aki még nem vetette el, az ezt bepótolja. Most van itt az ideje a gyümölcsfák pótlásának, illetve a kiskertek felásásának is. A kellemes őszi időjárás kedvez a mezőgazdasági munkáknak, de nagyon hiányzott a kiadós csapadék. Volt, ahol porba vetették a búzát, bízva abban, hamarosan érkezik az eső. Az állattartók pedig a vártnál kevesebb szálas takarmányra panaszkodnak.

Kedvezett a szép, meleg, késő nyarat idéző időjárás a kukorica betakarításának. Ennek ellenére a munkákkal még nem végeztek a gazdák. A múlt hónap közepén még 14-es, 15-ös víztartalmat mértek a kukoricának, ami nagyon kedvező volt, de ahogy telnek a hetek a lábon álló tengeri minősége már egyre romlik, mondta dr. Vörös Géza agrármérnök. A termés mennyisége változó, vannak területek, ahol hektáronként tizenkét tonnát is termett a föld, de van, ahol csak nyolc tonnát. Sok múlt az adott fajtától, illetve hogy a vegetációs idő alatt mikor kapott kellő mennyiségű csapadékot az adott terület. Októberben ötvenöt milliméternyi esőt mértek, ami három nap alatt hullott a megyében, az átlaghőmérséklet pedig 13,4 fok volt.

A hosszú hetek óta tartó, az átlagosnál melegebb időjárás azonban már kedvezőtlenül hatott a korán elvetett repcére, mert túlfejletté vált, ami ellen regulátoros kezeléssel tudnak védekezni.

Már második éve, hogy nem lehet neonikotinoidos vetőmagot használni, így a levéltetvek, vírusok is elszaporodhatnak a korán vetett gabonákon, ezek ellen védekezni kell, hogy a növény fejlődni tudjon. Dr. Vörös Géza szerint az, aki még ezután szeretne búzát vetni, nem késett el, november végéig még megteheti. A kései búzavetés abból a szempontból szerencsésebb, hogy kisebb az esély a vírusbetegségekre.

Az állattartók bízhatnak abban – ha még kellemes lesz novemberben az időjárás –, hogy a lucernát még legalább egyszer, az első fagyokig lekaszálhatják. Az idén nem volt sok csapadék, így takarmányból hiány várható.

Bognár Ferenc a Felsőnána melletti Rudolfmajorban gazdálkodik, juhok mellett szarvasmarhákat is tart. Mint mondta, kevesebb szálas takarmányra számíthat idén, mint amennyi egy jobb évben van. Sajnos a tavalyi év még az ideinél is szárazabb volt. Idén ötször tudták a lucernát lekaszálni, az első és az ötödik betakarításból szenázst készítettek, de sajnos szénából jóval kevesebb lett, mint amire számítottak. Tavaly a hiányzó takarmányt kukoricaszárral pótolták, de ebből még maradt is, így idén nem foglalkoznak ezzel. A juhok, szarvasmarhák napközben a szabadban legelnek, amíg az idő engedi, a legelők ugyanis viszonylag jó állapotban vannak. A kinti etetőkbe is raknak szénát, lucernát. A marhák szeretik a hideget, így ezek az állatok éjszakára is kint maradnak a hónap végéig.

Ássuk fel a kertet, ültessünk fát A kiskertekben, gyümölcsösökben is van munka bőven. Most van az ideje a gyümölcsfák ültetésének, ilyenkor végzik az év közben kidőlt fák pótlását is a már termő gyümölcsösökben. Aki fát akar ültetni, ásson mély gödröt, amelybe tegyen trágyát, majd rá a földet, végül a gyümölcsfát, melynek a gyökereiből vissza kell vágni. Végül alapos locsolás zárja a műveletet. A kiskertben pedig itt az ideje az ásásnak. Ha nem is minden évben, de legalább kétévente ajánlatos mélyebben és alaposabban megforgatni a talajt, akár motoros kapával is. A felásott talajban tárolt víz biztosítja a növények tavaszi és nyár eleji egyenletes, erőteljes növekedését. A növények gyökereinek nemcsak nedvességre, hanem levegőre is szüksége van. A talajban zajló biokémiai folyamatokhoz is szükség van oxigénre. A forgatás és lazítás a jó levegőellátottságot is lehetővé teszi. Az ásáskor kiemelt talajszeleteket a levegő átjárja, a rögöket a tél fagya felbontja, így a növények számára a legkedvezőbb talajösszetétel alakul ki.

