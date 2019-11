Jó ütemben haladnak az őszi munkákkal

A kellemes őszi időjárás kedvezett a mezőgazdasági munkáknak, de nagyon hiányzott a kiadós csapadék. Volt, ahol porba vetették a búzát, bízva abban, hamarosan érkezik az eső. Az állattartók pedig a kevesebb szálas takarmányra panaszkodnak.

Kedvezett a szép, meleg, nyárias idő a kukorica betakarításának. Ennek ellenére a munkákkal még nem végeztek a gazdák. A hét elején hullott csapadék – a megye déli felében jutott belőle több – sokat segített a fejlődésben lévő repce- és őszibúza-vetéseken, de a talajnak további csapadékra lenne szüksége a mélyebb rétegek átnedvesítéséhez, mondta dr. Vörös Géza, agrármérnök.

A hosszú hetek óta tartó, az átlagnál melegebb időjárás azonban már kedvezőtlenül hatott a korán elvetett repcére, mert ezek túlfejlettekké váltak. Az október szokatlanul meleg volt, minden eddigi rekordot túlszárnyalt. A száraz, poros magágyba vetett és ezáltal egyenetlenül kelt búza általában egy-háromleveles állapotban van, és ahol számottevő mennyiségű eső öntözte, ott megkezdődött a táblák egységesedése, néhol pedig már a bokrosodás is.

Az idén már nem lehetett neonikotinoidos vetőmagot használni, így a levéltetvek, vírusok is elszaporodtak a korán vetett gabonákon, ezek ellen védekezni kell, hogy a növény fejlődni tudjon. A repcét a legtöbb helyen regulátorral – növekedés visszafogására szolgáló készítmény – kezelik. Dr. Vörös Géza szerint, aki még ezután szeretne búzát vetni, nem késett el, november végéig még megteheti. A gazdáknak azonban figyelniük kell a szabályokra is, a szántóföldeket november elsejétől februárig közepéig nem lehet trágyázniuk sem.

Az állattartók bízhatnak abban – ha még kellemes lesz novemberben az időjárás – a lucernát még legalább egyszer, az első fagyokig lekaszálhatják. Az idén nem volt sok csapadék, így takarmányból hiány várható.

Tóth Béla, bátaszéki gazdálkodó elmondta, fele annyi szálas takarmányra számíthat idén, mint amennyi tavaly volt, ez azt jelenti, hogy náluk ötszáz bálával lett kevesebb. A bátaszéki gazdálkodónak juhai és marhái vannak szép számmal. A szárazság és a rágcsálók, köztük a pockok okoztak sok gondot. A pockok szinte tarra rágják a területet. A hiányzó takarmányt kukoricaszárral, szalmával próbálja meg pótolni. Az állatok a szabadban legelnek, amíg az idő engedi, a legelők ugyanis viszonylag jó állapotban vannak. A kinti etetőkbe is raknak szénát, lucernát.

A kiskertekben, gyümölcsösökben is van munka bőven. Most van az ideje a gyümölcsfák ültetésének, ilyenkor végzik az év közben kidőlt fák pótlását is a már termő gyümölcsösökben. Aki fát akar ültetni, ásson mély gödröt, amelybe tegyen trágyát, majd rá földet, végül a gyümölcsfát, melynek a gyökereiből vissza kell vágni. Végül alapos locsolás zárja a műveletet.

A kiskertben pedig itt az ideje az ásásnak. Ha nem is minden évben, de legalább kétévente ajánlatos mélyebben és alaposabban megforgatni a talajt, akár motoros kapával is. A felásott talajban tárolt víz biztosítja a növények tavaszi- és nyár eleji egyenletes, erőteljes növekedését. A növények gyökereinek nemcsak nedvességre, hanem levegőre is szüksége van. A talajban zajló biokémiai folyamatokhoz is szükség van oxigénre. A forgatás és lazítás a jó levegő-ellátottságot is lehetővé teszi. Az ásáskor kiemelt talajszeleteket a levegő átjárja, a rögöket a tél fagya felbontja, így a növények számára a legkedvezőbb talajösszetétel alakul ki.

Gazdaságok száma művelési ágak szerint a Dél-Dunántúl Régióban (Forrás: KSH)