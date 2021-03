Jól járhatnak az idén a juhászok

Már három hét sincs húsvétig, ez az az időpont, amikor a kisbárányokkal teli szállítmányokat elindítják, főként Olaszország felé. Idén, a járvány ellenére nem állt le az élőállat-szállítás. És úgy tűnik egyelőre a felvásárlási árak is magasak.

Tavaly húsvét előtt a megyei juhtartók joggal aggódhattak, hiszen szinte teljesen leállt a forgalom. Úgy tűnt, nyakukon marad a sok száz bárány. Szerencsére húsvét előtt pár nappal mégis elvitték a bárányokat, de az értékesítés akkor nagyon kiszámíthatatlan volt.

Idén szerencsére más a helyzet a koronavírus-járvány ellenére. Bognár Ferenc gazdálkodónak Felsőnána mellett, Rudolf­majorban vannak állatai, köztük juhok is, mint mondta, már most keresik a bárányokat, zömében olaszok. És jó árat is fizetnek értük. Egy 28 kilós jószágért 30 ezer forint most a felvásárlási ár. Húsvét előtt egy héttel viszont a kisebb súlyú, 20 kiló körüli bárányokra van igény. Az árak és a kereslet is hetente változik, csak reménykedni tudnak abban a juhászok, hogy a lendület kitart az ünnepekig.

Bognár Ferenc elmondta, a török felvásárlók is nagy érdeklődést mutatnak, nekik inkább az egy éves anyajuhok kellenének. Van, ahol egész nyájakat megvesznek. Sok idősebb juhász meg is szabadul így az állataitól. A fiatalabbak viszont inkább kivárnak, ugyanis hamarosan megjelenik az az uniós támogatás, amely a juhászatokat célozta meg.

Czigler Károly diósberényi juhász is megerősítette, hogy idén van kereslet a bárányok iránt. Náluk olasz és arab felvásárlók érdeklődtek. Tavaly a pandémia idején nagyon nehéz helyzetben voltak, hiszen reggel nyolc órakor még azt mondták, viheti a fuvaros, este tíz órakor meg azt telefonálták, hogy itt a vége.

Idén is tartottak ettől, hiszen a járvány még durvább, mint tavaly volt ilyenkor. Pedig sok munka, energia, pénz, mire a bárányok megszületnek, hiszen előre ki kell számolni, még előző évben, hogy mikor fedeztessék az anyajuhokat, hogy a bárányok időben megerősödjenek.

Több megyei juhász szerint az is nagy baj, hogy a ma még aktív állattartók megöregedtek, és nincs aki átvegye tőlük a stafétát. Egy kívülálló számára a juhászkodás ráérős, unalmas munka, naphosszat csak a mezőn ácsorognak, üldögélnek, pedig érteni kell az állatokhoz. Egy juhász észreveszi, ha a birka nem a szokott módon legel, nem úgy mozog, ahogy máskor, vagy lesántult. A kisbárányokat is etetni, itatni kell. Az állattartó számára nincs hétvége, ünnep, mindig dolgozik.

Czigler Károly elmondta, a környéken is próbálkozott több fiatal gazda juhtartással, amihez jelentős összegű támogatást is kaptak az uniótól, de sajnos be kellett látniuk – amikor a felvásárló nem vette át tőlük a sovány, csupa szőr bárányokat –, hogy hiányzott a gyakorlat, amit bizony a könyvekből nem lehet megtanulni. Az is gond, hogy nem foglalkoznak az állattartók eleget azzal, hogy a szaporulat jó minőségű legyen. Ez is az oka lehet annak, ha nem nyereséges a vállalkozás.

Borítóképünkön: A jól fejlett, egészséges, húsos bárányokat keresik a felvásárlók.