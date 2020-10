Jubileumot ünnepel Dombóvár ipartestülete

Dombóvár számára az igazi fejlődést a vasútépítés hozta meg a 19. század utolsó évtizedeiben. A település jelentős vasúti csomóponttá vált, és előnyös közlekedési helyzetbe került. Elindult a polgárosodás, és egyre több iparos telepedett le az akkor még nagyközségben.

A vasúti csomópont kialakulásával párhuzamosan fellendült az ipar és a kereskedelem. Mindez már több mint százharminc éves történelem, de egyértelmű, hogy ha nincs a vasút és nincsenek az iparosok a múlt század elején, akkor ma nem ünnepelhetnénk Dombóvár várossá avatásának ötvenéves évfordulóját.

Mint az Gelencsér Gyula: A Dombóvári Ipartestület története című könyvében olvasható, 1874-ben már nyolcvanöt iparos és hét kereskedő dolgozott. Tolna megyében 1894-ben már tizennégy településen működött ipartestület, köztük Ódombóváron is. Az első hivatalos pecséten 1890 található, ettől az évszámtól datálódik a dombóvári Ipartestület története. A település fejlődését az iparosok számának gyarapodása igen jól tükrözi. Az 1884/85-ös tanévben indult tanoncképzésnek köszönhetően az 1890-es adatok már ötszázhetven iparosról beszélnek, 1920 után már ezeregyszáz fő fölött volt a számuk.

Az első időszak jelentősebb iparosai Schell János kőműves, Hirsch Ferenc asztalos, a háború utáni években Enczel István asztalos, id. Spengler Ferenc fazekas és kályhás, Spitzer Miklós kőfaragó, Ecker János szabómester, Ivanich Antal gépész, Cser József lakatos, Bernát János asztalos, Csonka Vendel bádogos, Farkas István kőműves voltak. A közösségüket igen példás összefogás jellemezte, ha kellett, együtt folytattak lobbitevékenységet, kiálltak egymásért és együtt szavaztak, ha a közös érdek úgy kívánta. Ennek egyik kiváló példája a gimnázium építése, ahol a munkák nagy részét helyi építő- és más szakiparosok végezhették a húszas évek végén.

A második világháború alatt több csapás érte a helyi iparostársadalmat, különösen fájdalmas volt a nagy emberveszteség. A bombázások, a fosztogatások, a rablások, a nyersanyaghiány és egyéb zavarok miatt a dombóvári járásban az iparosok száma közel a felére csökkent a háború végére. Majd a következő években az államosításnak nevezett kisajátítás közel ezer vállalkozást és ugyanennyi család megélhetését tette szinte lehetetlenné. Egyik napról a másikra „tűntek el” a korábban jól működő műhelyekből az értékes szerszámok, gépek, aminek következtében megszűnt a jól bejáratott, több generációra épült hagyományos ipar, amely apáról fiúra szállt és gyarapította a család vagyonát évtizedeken keresztül. Így szűnt meg a Degovits és Bíró cukrászda, a Moldoványi bútorgyár. Tóth Lajos cipész szalonját is államosították, Moósz Alajos nyomdáját szétverték, az Enczel és Ivanich családot is megfosztották magántulajdonuktól. Többen felhagytak az iparral, aki kitartott, azt jobbára kisipari szövetkezetekbe kényszerítették. A hatvanas években a három működő kisipari szövetkezetben legalább száz egykori kisiparos dolgozott. A magángazdaságban tevékenykedőket a hivatalos politika a társadalom ellenségeinek tekintette, és úgy is bánt velük.

Csak a hatvanas évek végétől változott a helyzet, akkortól kezdődhetett meg újra a kisvállalkozói réteg kialakulása, gyarapodása. Dombóváron 1970-ben tizenhétezer ember élt, nagy részük a vasútnál dolgozott, vagy ipari munkás volt, kisebbik részük mezőgazdasági tsz-tag, kereskedő, értelmiségi és egyéb. A magánszektor területén ugyan elindult újra a fejlődés, ám egészen a rendszerváltásig szigorú politikai felügyelet és az állami propaganda táplálta ellenszenv kíséretében. Az 1960-as és 1970-es években megjelentek a nagyobb gyárak – Kesztyűgyár, a Lánggépgyár, Pátria Nyomda, Csavargyár – amelyekkel a kisiparosoknak nehéz volt felvenni a versenyt.

Az iparosok új nemzedékei a közösségi életet újra együtt szervezték. Jellemzőek voltak az iparos, illetve nőnapi bálok a Hotel Dombóvár éttermében, Erzsébet napon a szabók mindig sikeres divatbemutatót tartottak. A helyi és országos tömegsport rendezvényeken is aktívan és jól szerepeltek. A hetvenes években élte fénykorát a tekesport, az NB-I-ig jutottak és szép eredményeket ért el a Spartacus focicsapat is.

A rendszerváltás után, 1990-ben Spengler Ferenc elnök vezetésével megszüntették a szocializmustól örökölt KIOSZ szervezetét, valamint elfogadták az Ipartestület alapszabályát, és megalakult újra az nyolcvannégy fővel. Alelnöknek Kiss Katalin női szabót, elnökségi tagnak Bozsonyi Gyula szobafestőt, Cseke Sándor esztergályost, Haraszti László villanyszerelőt, Nyári Róbert esztergályost, Léder István koszorú készítőt és Kocsis József gépi fuvarozót választották meg.

Családi cégek Vannak még iparosok, akik a hagyományokat követve folytatják vállalkozásukat, és a családban apáról fiúra száll a tudás, a szakma. Tamás János fiai is követték édesapjuk nyomdokait, és a mai napig mérleg- és pénztárgépszerviz vállalkozásukban dolgoznak. Balogh András lánya szintén továbbvitte a családi vállalkozást, és jelenleg is patyolatot üzemeltet. Gerber János kereskedő, akinek unokája Gerber István, szintén elismert vállalkozó Dombóváron. Illia János faipari vállalkozó, akinek szintén gyermekei viszik tovább a vállalkozását. Ide sorolhatjuk Karászi Imrét, aki nagyapja szikvízüzemét fejlesztette tovább. 1983 óta működik a Bujáki Cukrászda, amely szintén családi vállalkozás. Elismert iparos Dombóváron Gábor Sándor cukrászmester, Klajkó Attila aranyműves, Vida László a géplakatos szakmában, és még hosszan sorolhatnánk mindazokat, akik a jelenben vállalkozásukkal nem csak családjuknak, hanem az alkalmazottaikon keresztül sok családnak biztosítanak megélhetést a városban, támogatják a civil szervezeteket, és viszik országszerte Dombóvár jó hírét.

Borítókép: Kép a régi időkből, egy családi vállalkozás tagjai az üzlet előtt