Modern bankfiókot adtak át Kakasdon

Gáspár Csaba ügyvezető igazgató, Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, országgyűlési képviselő, és Bányai Károly polgármester tegnap ünnepélyes keretek között átadta a Hungária Takarék kakasdi kirendeltségének új fiókját.

Pintér Szilárd a takarékszövetkezet hálózati igazgatója elmondta, az elmúlt 3 évben öt egyesülési folyamatot vittek végig, a Zomba és Vidéke Takarékszövetkezettel történő egyesülés 2016 december végén zajlott le. A fúzióval a fiókhálózat rekonstrukciója látványos fordulatot vett, tavaly a zombai, idén pedig a kakasdi fiók kapott új arculatot. Ezek a fejlesztések bizonyítják, hogy a szövetkezeti pénzintézet életképes vidéken.

A Kakasdon most átadott modern bankfiók – amely a kor igényeinek megfelelő eszközökkel, például ATM-mel is rendelkezik – egy korábban gazdaságtalanul üzemeltetett épület funkcióját vette át. A 45 fiókból álló bonyhádi pénzintézet számos integrációs folyamatot zárt le a közelmúltban, működési területe a Dél-Dunántúl egészére kiterjed.