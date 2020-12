Kékfestős szájmaszk is van, de nincs forgalom, leült a piac

Lassan magunk mögött tudhatjuk azt az évet, mely a gazdaság visszaeséséről szólt világszerte. Eredménynek számított, ha valaki a korábbi szinten tudta tartani a cégét. Haladás, bővülés csak a gyógyszer-, illetve élelmiszergyártás és -kereskedelem területén volt tapasztalható. Hogyan zárják a 2020-as esztendőt a kisvárosi kiscégek a járvány okozta nehézségek közepette? Erről kérdeztünk három – különböző szektorokban tevékenykedő – tolnai vállalkozót.

A kézművesek lehetőségei teljesen beszűkültek. Tele vannak a raktáraik, a termeléssel nincs gond, csak az értékesítéssel a vásárok elmaradása miatt. A tolnai kékfestők a bécsi adventi vásárba jártak évek óta, ám az idén a pandémia miatt azt is lefújták. A tavaszi első hullám idején sem tudtak semmit eladni, legföljebb az interneten. A családi vállalkozás műhelye melletti kisbolt polcai tele vannak áruval – még kékfestős szájmaszk is kapható –, ám az eredeti berendezést megtartó helyiség inkább kisipartörténeti látványosságként funkcionál, nem úgy, mint nagy forgalmat lebonyolító üzlet.

– Matekozunk a családtagokkal, hogy mire jut, mire nem – mondja Horváth Tibor népi iparművész. – Mi biztosan talpon maradunk, mert vannak tartalékaink, de sokan feladják a kismesterek közül. Állami segítség nincs, az önerő meg kevés. Se húsvéti, se karácsonyi vásár nem volt, úgyhogy nálunk is drasztikus a bevételkiesés. A tervezett műhelyfelújítás elmarad, aztán majd meglátjuk, mit hoz a következő év.

Az építőipar nem tartozik a legnagyobb vesztesek közé. Sőt, a máshol történt leépítések következtében új embereket vehettek fel, ha kellett. A Péter Zoltán vezette bt. nem bővített létszámot, mert hosszú évek óta stabil a gárda: hat dolgozót alkalmaznak. Folyamatosan kaptak kisebb-nagyobb megrendeléseket az idén, az árbevétel-csökkenés mégis jelentős, összességében közel negyvenszázalékos.

– Egy családi ház építése hat embernek majdnem félévnyi munkaellátottságot jelent – mondja a cégvezető. – Feladataink voltak és lesznek is, csak az anyagellátással akadnak olykor nehézségek. A tavaszi veszélyhelyzet kihirdetése előtt nemcsak a vécépapír tűnt el a kereskedelmi egységekből, hanem az építőanyag is. A nagy cégek bespájzoltak, felvásároltak mindent, így a gyártók nem tudták kiszolgálni a kisebbek igényeit. Előfordult, hogy sima, szürke térkőre két hónapot vártunk. Nem beszélve a külföldi megrendelésekről, ahol termelési bizonytalanságok és az átmeneti határzárak is hosszas csúszásokat okoztak. Reméljük, hogy 2021-ben minden visszazökken a rendes kerékvágásba!

Az éttermek egy része a csőd szélére sodródott. Főleg azok, amelyek nem akarták vagy nem tudták megoldani a házhoz szállítást, amikor a helyben fogyasztás tiltott volt. Konyárné Pál Éva két tolnai egységet üzemeltet: a pinceborozót – mint bérlő – és a faházbüfét a posta melletti parkolóban. A vállalkozás konyhája Faddon van, fejlesztést Tolnán tervez, hamarosan saját éttermet nyit a Bajcsy utcában. Három alkalmazottal dolgozik, de nyáron, amikor a paksi strandbüfét is működteti, további 2-3 személyt felvesz. Az éves forgalom-visszaesést 20-30 százalékosra becsüli, főleg a rendezvények – lakodalmak, keresztelők, szülinapi bulik – elmaradása miatt.

– Mi, a férjemmel már 2017-ben elkezdtük a házhoz szállítást – mondja –, úgyhogy a márciusi helyzet nem ért bennünket felkészületlenül, nem a nulláról indultunk. Hozzá kell tenni, hogy megfelelő embert találni manapság minden munkára nehéz; az ételkiszállításra is. Bevételkiesés a helybeni fogyasztás tiltása és a strand zárva tartása miatt volt. De július 10-től augusztus 31-ig kinyithattuk a paksi büfét, és annak is örültünk. Nem zuhantunk meg, s ha vége lesz ennek a mélyrepülésnek, újult erővel indulunk tovább. Büfézni a 2008-as gazdasági válság idején kezdtünk, most meg új étterem nyitására készülünk. Van gyakorlatunk a nehézségek leküzdésében.