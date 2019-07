Későn érett be a hazai, rövid lesz a dinnyeszezon

Három héttel csúsztak az idén a termelők a hazai görögdinnye piacra kerülésével. Itt a kánikula, fogy is belőle rendesen. A boltok, a szaküzletek, az útszéli árusok, a piacok polcain roskadozik a mézédes dinnye.

A szekszárdi piacon hétköznap legalább hat termelő kínálta a magyar dinnyét. Száraz Jánosné és családja hosszú évek óta foglalkozik dinnyetermesztéssel Tengelicen, de ilyen évre mint az idei, nem igazán emlékszik. Hatalmas méretű görögdinnyéket kínált, különböző súlyokra is vágta a gyümölcsöt, hogy kedvet csináljon a vásárlóknak. Mint mondta, az időjárás nagyon keresztbe tett a termelőknek.

Májusban folyamatosan esett, hűvös is volt, a sík fólia alatt is leállt a dinnyeinda fejlődése. A korábbi évekre jellemző július eleji kezdés bizony eltolódott a hónap végére. A jelenlegi meleg, száraz idő nem kedvez a növény fejlődésének, ha ilyen marad, nagyon rövid lesz a szezon, mondta Száraz Jánosné.

Göcző Mátyás, a Magyar Dinnyetermelők Egyesületének elnöke is megerősítette, hogy későn indult a szezon, és a gyakorlat az, hogy augusztus végén be is fejeződik. A termelők sok pénzt fektetnek abba, hogy jó fajtákkal álljanak ki a piacra, rengeteg munkát is felvállalva. A dinnyeföldeken való válogatás, emelgetés, teherautókra való pakolás mind kemény fizikai munka. Hajnalban kezdenek, izzasztó és fárasztó a szedés. Páran elöl haladnak, végig hajolva, görnyedve, kiválasztják az éretteket, és levágják a szárról.

Göcző Mátyás elmondta, felháborító, hogy míg a jóval gyengébb minőségű importért 350 forintot is kifizettek a vásárlók, addig a kiváló minőségű hazaiért ennek még a harmadát is alig kapják a termelők.

Az pozitív azonban, hogy ha marad a meleg, várhatóan a fogyasztás is nagyobb lesz. Az emelkedő forgalom talán kárpótolja majd a termelőket.

Szedres határában is szedik a dinnyét. Bognár János termelő elmondta, nagyon jó minőségű az idei termés. Tolna megyében abban is szerencsések a gazdák, hogy nem ütötte fel a fejét olyan dinnyebetegség, mint például Békésben, ahol alaposan megtizedelte a baj a termést.