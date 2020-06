Két hét és kezdődik az őszi búza aratása

Szőkül a határ, az utazó csak ennyit lát a hatalmas búzaföldekből, ahogy elsuhan az autója mellettük. A gazdák azt mondják, két héten belül megkezdődik a búza aratása. Az elmúlt napokban leesett csapadék még segített a mennyiség növelésén, hiszen a búzaszemek a kalászokban teltebbé váltak.

A búza betakarítása az egyik legtradicionálisabb munka a mezőgazdaságban. Ennek a színvonalától, mennyiségétől függ az ország kenyerének minősége. Tolna megyében közel hatvanezer hektáron vetettek belőle még tavaly ősszel a gazdák. A téli kevés csapadék, majd a tavaszi aszály nem kedvezett a növénynek. Rövid lett a szára és a kalászai is keskenyek.

Krieser János, a Paks környéki Pusztabír Kft. vezetője, aki egyben a megyei gabonaválasztmány tagja is, elmondta, a homokosabb tájakon már vágták a termelők az árpát, ezzel a növénnyel kezdődik ugyanis az aratás. A minőség vegyes képet mutat, a mért víztartalom 15-16-os.

A termelők jellemzően két fajta gazdálkodási mód közül választanak, az egyik az extenzív, a másik az intenzív gazdálkodási mód, mondta Krieser János. Az extenzívre jellemző a kevesebb költségráfordítás, illetve a kisebb hozam. Ilyenkor a gazda kevesebb tápanyagot, gombaölő szert használ, vagyis olcsóbban gazdálkodik. Kevesebbet is kockáztat, de a mennyiség – főleg ilyen aszályos évben – kevesebb lesz. Az intenzív gazdálkodásra jellemző, hogy mindent megad a termelő a növénynek. Krieser János elmondta, ő maga is ez utóbbit választotta, aminek meg is lett az eredménye, hiszen még zöld a lombozata a búzának, így a napokban lehullott csapadék hasznosulni tudott.

Ők a repce betakarításával kezdik az aratást, ezt követi majd a búza. Repcére még ősszel szerződést is kötöttek, igaz, óvatosan, hektáronként csak egy tonnát, így ötszáz tonnányit kell majd leszállítaniuk 120 ezer forintért tonnánként.

A kajdacsi Kovács Béla vasárnap járta körbe a földjeit, és nézte át a lábon álló gabonát. Véleménye szerint a csapadék és a lehűlés megmentette a búzát, főleg a kései fajtáknak jött jól az eső.

A középérésűek már javában sárgulnak. Ha nagy melegben érte volna az aszály a búzát, akkor most nem nagyon kellene készülni az aratásra, mert nem igen lenne mit betakarítani.

A hűvősebb idő, majd a több szakaszban érkező eső sokat segített a növénynek. Két héten belül ők is elkezdik a betakarítást. Kovács Béla elmondta, vetőmagnak való búzát állítanak elő, így értékesítési gondjaik nincsenek. Ugyanakkor mindez nagyon fegyelmezett gazdálkodást igényel, és szigorú szabályokat kell betartani.

A legtöbb termelő a megyében a repce betakarításával kezdi az aratást. Sajnos a mennyiség kevesebb lesz, mint tavaly volt, pedig már akkor sem volt csúcstermés. Tavaly 3–3,5 tonnát sikerült betakarítani, két éve viszont hektáronként négy tonna felett volt a mennyiség.

Kárpótlásul a felvásárlási árak magasabbak az idén, a termény egy részét lekötötték a gazdák, féltek, hogy ha nem sikerül a növény, és több mennyiségre szól a szerződésük, akkor nagyon rosszul járnának. A repce fontos értékmérő tulajdonsága a feldolgozóipar részéről a magas olajtartalom.

A szél megdöntötte a növényeket Hauszknecht Ferenc gazdaságának központja Alsónána határában van. Idén a búza mellett repcét és napraforgót is termesztenek. Kései búzát vetettek, mindent, még lombtrágyát is megadtak a növénynek, hogy szép termést hozzon. Úgy tűnik, nem csalódnak benne, de a sok széltől megdőlt a gabona, így lassú aratásra lehet számítani, mondta a gazdálkodó. Az erős széltől a napraforgó is megdőlt, ami szintén nem használ a növénynek. A csapadékra viszont nagy szüksége volt a termőföldnek, volt, ahol negyven milliméternyi esőt is elnyelt a talaj, anélkül, hogy megfolyt volna a víz rajta. A Hauszknecht család is a repce vágásával kezdi el az idei betakarítást, ennek tonnáját előzetesen 119 ezer forintért kötötték le. Folyamatosan ellenőrzik a búzás területüket is, mivel szárítani nem akarnak, így az aratással megvárják, míg a víztartalom minimálisra csökken a búzában.

Borítókép: A legtöbb gazdaságban ezekben a napokban nézik át a gépeket, hogy ne legyen gond velük betakarításkor