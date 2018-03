Két pályázat is segíti a termelőt

Ezt ne hagyja ki! Karácsony pártfogásával épült a mecset

Április 1. és 30-a között lehet benyújtani az új borszőlő-ültetvények iránti telepítési kérelmet a hegybírókhoz. Az unió harmadik éve engedélyezi a tagállamok számára, hogy borszőlő-ültetvényeik összterületét egy százalékkal növeljék. Ez hazánk esetében mintegy 650 hektárnyi bővítésre ad lehetőséget, de az első évben csak 30 hektár telepítése jutott el az engedélyezési fázisig. Tavaly már 340 hektár kapta meg az engedélyt, ami alapján idén elkezdődhetett a telepítési támogatás igénylése is. Az új telepítések pályázati ablaka február 15-én nyílt, de az Államkincstár eddig mindössze négy támogatási kérelem beérkezését regisztrálta.

A másik pályázati lehetőség, az ültetvények szerkezet-átalakítására rendelkezésre álló csaknem 14 milliárd forintos keretet várhatóan idén is teljes egészében lekötik a kérelmezők. Erre legközelebb novemberben lehet beadni a pályázatot. Most nem az érkezés sorrendje, hanem az anyag szakmai értéke számít. Pontozásos rendszerben döntenek a támogatottakról. Februárban 1196 egyéni tervet nyújtottak be, ez alapján mintegy 2000 hektárnyira becsülhető a korszerűsíteni kívánt terület.