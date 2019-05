Kétszáz ember munkája szűnik meg

Dombóvár egyik meghatározó, és nagy múlttal rendelkező cége, a Pasha Kft. bejelentette, hogy beszünteti termelését a huszonhét éve itt működő üzemét. Így az egyik jelentős gazdasági szereppel rendelkező, közel kétszáz munkavállalót foglalkoztató gyár zárja be kapuit hamarosan, amely nagy veszteség a városnak, az érintett családoknak.

A részletekről Rózsa Béla, a Pasha Kft. igazgatója számolt be.

– Az elmúlt években a hagyományos vonalú és magasabb árfekvésű fehérnemű-eladások jelentősen visszaestek, ezért közel ötödével kellett csökkenteni a Chantelle Csoport termelési kapacitását, amelyhez a dombóvári üzem is tartozik – mondta az igazgató. – Ezek a piaci folyamtok mindenki számára ismertek voltak már jó ideje, azonban az idei évkezdet új helyzetet teremtett, azaz ezek a negatív tendenciák erősödtek, így az elmúlt évek munkája folyamatosan a piac átalakulásával szembeni küzdelemről szólt. Számos lépéssel kellett rugalmasabbá és hatékonyabbá tennünk a termelést, ebben az itt dolgozó kollégák is partnerek voltak. Ennek ellenére az anyavállaltnak meg kellett hoznia ezt a nehéz döntést. A dombóvári üzem termelési értelemben mindig is sikeres volt, a munkánkat jellemző mérőszámok is erről árulkodnak. A vállalat menedzsmentje a dolgozókkal közösen az elmúlt években tudatos munkával tette a Pasha Kft-t egy innovatív, az új kihívásokhoz alkalmazkodni tudó referenciaüzemmé, amely a francia cégcsoporton belül jelentős szereplővé vált. Az üzem dolgozóinak kiváló teljesítménye és munkamorálja tette lehetővé, hogy a magyarországi termelésünket a lehető leghosszabb ideig fenn tudjuk tartani, erről szólt az elmúlt 27 év túlzás nélkül.

– Tegnap a bejelentés történt meg, maga a termelés július 19-ig, a korábban meghirdetett nyári leállásig tart – folytatta Rózsa Béla. – Ezzel párhuzamosan természetesen megkezdjük a csoportos leépítés törvényben szabályozott folyamatát. Az anyavállalatunk és a vezetés egyrészt a hatályos jogszabályok maximális betartásával kívánja végigvinni ezt a folyamatot, ugyanakkor hozzá kell tennem, hogy a törvényes jogszabályokat meghaladóan kívánunk gondoskodni a munkavállalóinkról, legyen az plusz pénzbeli juttatás, vagy egyéb olyan szolgáltatás, amely az új munkavállalást segíti elő. Felkértünk egy profi munkaerő-közvetítő céget, amely gyakorlatilag a bejelentés pillanatától profi módon segít a munkatársainknak abban, hogy állást találjanak a környéken. Nem csak a lehetséges munkahelyek felkutatásában segítenek, hanem abban is, hogy a dolgozók könnyebben vegyék az akadályokat, hiszen nagy részük tíz vagy akár húsz éve is itt dolgozik. Nekik nem annyira egyértelmű, hogy ebben a helyzetben hogyan kell megjelenni a munkaerőpiacon, hogy kell elnyerni egy bizonyos állást.

Arra ösztönözzük a munkavállalóinkat, hogy minél több segítséget vegyenek igénybe, akár az önéletrajzuk elkészítésében, akár az állásinterjúra felkészítésben. Az előzetes felmérések alapján most úgy tűnik, hogy kedvezőek a lehetőségek a környéken, munkaerőhiány van. Bízunk benne, hogy új munkahelyhez, új megélhetési forráshoz tudnak jutni a dolgozóink.

Szerdán délelőtt a francia cég tulajdonosát és a Pasha ügyvezetőjét Szabó Loránd polgármester fogadta, hogy első kézből tájékozódhasson a részletekről. Sajnálatát fejezte ki, és együttműködéséről biztosította a vezetőket. Kijelentette, hogy elsődleges feladatának a 102 dombóvári munkavállaló sorsának mielőbbi rendezését tekinti. – Összehívjuk azoknak az intézményeknek, cégeknek a vezetőit, akik az önkormányzat holdudvarához tartoznak, hogy listát készítsünk a szabad munkalehetőségekről. Összefogás, sok munka és higgadtság kell ebben a helyzetben – emelte ki Szabó Loránd.

Potápi Árpád János, a térség országgyűlési képviselője is értesült a Pasha Kft. bezárásáról. – Megválasztott tisztségviselőként és emberként mindent el fogok követni, hogy a bajba jutott embereken segíteni lehessen. Nyilván, egy magántulajdonú cég életébe nem szólhat bele senki, de bízom abban, hogy ez a sajnálatos változás mindenkinek a lehető legkevesebb érdeksérelemmel fog járni. Személy szerint én is minden tőlem tehetőt meg fogok tenni, hogy a munkájukat elveszítő emberek mielőbb ismét munkába állhassanak.