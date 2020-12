Kevés a bárány, az olaszok pedig vinnék

Az elmúlt napokban hűvös volt napközben is, nem csak a reggeli órákban, ennek ellenére a juhászok az állatokkal kint tartózkodtak a szabadban. Azt mondják, kell a mozgás a birkáknak, jobban érzik kint magukat, mint az akolban és így a takarmányon is lehet spórolni. Ezekben a hetekben ismét megjelentek a felvásárlók a juhászatok környékén, karácsony előtt ismét kelendő a kisbárány.

Azt mondják az állattartók, eddig még nem volt igazán hideg a levegő, noha több településen is mértek hajnalban mínusz négy, mínusz öt fokot. A birkák szeretik ezt az időt. A megyében is több olyan telep van, ahol az akol fala nem téglából, hanem deszkából, kukoricaszárból, vagy szalmából készült, így a frissen született bárányok bizony fáznak még akkor is, ha eddig még nem volt nagyon hideg.

Bogyiszlón, a juhászatban általában december végétől kerülnek hodályba a birkák, és egészen március közepéig ott is maradnak, mondta Bajusz Bálint juhász. A vemhes állatokat elkülönítik, hiszen sorra születnek a kisbárányok. Most azonban még kint a legelőn van a közel ezer juh.

– Három hete, hogy utoljára itt járt a felvásárló, elsősorban a 16-24 kiló közötti bárányokat keresik. Az ára most jobb mint tavasszal volt, legutóbb 1300 forintot fizettek kilójáért, bízunk benne – legalábbis erről lehet hallani – hogy tovább emelkedik a felvásárlási ár, mondta a juhász. Olasz exportra viszik a bárányokat, szerencsére most nem annyira kritikus a kereslet, mint a koronavírus járvány tavaszi szakaszában volt.

– Ma már nem kötődnek a kereskedők annyira a két nagy ünnephez – karácsonyhoz és húsvéthoz. Kis szerencsével egész évben viszik a bárányokat, mondta Bajusz Bálint. Szinte folyamatos az elletés a juhászatokban, egy anyajuh két év alatt háromszor ellik, a vemhesség öt hónap, tette hozzá a szakember.

Bognár Ferencnek Rudolf­majorban van a telepe, ahol többféle állatot nevel, a borjak, sertések mellett birkákat is. A törzsállományuk is jelentős, magyar merinó és német fekete fejű juhokat, nagy genetikai háttérrel rendelkező anya- és apaállatokat tenyésztenek. A magyar merinó törzstenyészetet a veszélyeztetett kategóriába sorolták, mert tízezer alá esett a számuk. Bognár Ferenc elmondta, emiatt külön támogatási lehetőséget is lehet erre a fajtára kérni. A törzsállománnyal rendelkező juhászatot rendszeresen ellenőrzik. Mintát vesznek az anyából, majd a bárányokból. Ha nem egyezik a genetika, akkor akár ki is zárhatják a törzs­tenyészetből az állományt.

Most karácsony előtt három héttel viszont kevés bárányuk maradt. Az ellések külön feladatot adnak, akkor szinte az egész család talpon van. Náluk várhatóan január közepén kezdődik a kisbárányok érkezése. Egy jól fizető török vevőre talált a gazda még tavaly, így vele egyeztet a szállítások időpontjáról. Náluk a birkák akolban vannak, és jó időben a karámba tudnak kijárni, hogy kedvükre mozoghassanak. Takarmányból nincs hiányuk, így jól érzik magukat az állatok.

Egyre több juhászat áll át húsmarhára, mert azzal az állattal kevesebb a munka és jobb árat adnak érte. Egy kétszáz kilós példány kilóját nettó ezer forintért vette át a felvásárló, mondta Bognár Ferenc.