Kevés alma termett, idén sem lesz olcsó

Már most, a betakarítás idején is drága az alma. Az üzletekben, zöldségeseknél 250–290 forintot kérnek kilójáért akciósan. A termelőktől 150 forint körüli áron veszik át az étkezési alma kilóját.

Javában tart az almaszüret. Már azokat a fajtákat szedik a termelők, melyeket a téli tárolásra készítenek elő. Az idén a szélsőséges időjárás miatt országosan 450 ezer tonna körül lesz az almatermés, amely a tavalyi mennyiség fele, a tízéves átlagtermésnél pedig mintegy negyedével alacsonyabb.

Tolna megyében kétszázhúsz hektáron termelnek almát, zömében Lengyel, Kisvejke, Kisdorog, Györköny, Dunaföldvár, Bátaszék, Szedres és Szekszárd határában. Megyénkben is változatos az eredmény, van, ahol bőséges a termés, másutt gyenge – például Kisdorog térségében, ahol a nyár eleji jégeső nagy kárt okozott.

Eckert Rita Kisdorog környékén öt hektár almaültetvényen gazdálkodik. Az idén gyönyörű volt az almás, szépnek látszott a termés, de kaptak egy olyan jégesőt, ami a gyümölcs nagy részét tönkretette. Benne volt a sok munkájuk, bíztak a jó eredményben, a tavalyinál sokkal jobb árakban, akkor tizenhárom forintot fizettek a léalma kilójáért.

– A Jonagoldot, az Idaredet és a Pink Lady-t szedjük most. Ez utóbbi egy új fajta, nagyon mutatós és ízletes. A léalmának valót pedig a kisvejkei szövetkezeten keresztül próbáljuk meg értékesíteni Ausztriában – mondta Eckert Rita. Önállóan nem is tudna megfelelő piacot találni, hiszen sok alma kell ahhoz, hogy megteljen egy kamion, ráadásul a sérült, léalmának való gyümölccsel nem is lehet sokat várni, így nagy segítség a kisvejkei szövetkezet, tette hozzá.

Jelenleg 27 és 30 forint közötti árat ígérnek a léalma kilójáért. Az étkezési minőséget már jobban megfizetik, idén jellemzően 150 forintot adnak kilójáért, a különleges fajtákért pedig kétszázat.

Péter Béláné szekszárdi termelő azt mondta, neki szép lett a termése, de egyelőre nem talál rá vevőt. Úgy gondolja, a felvásárlók érzik, hogy most a betakarítás idején a termelők többsége eladási kényszerben van, hiszen nincs, vagy nagyon kicsi a tárolási helyük. De akinek van hűtőháza, az is számol, mi éri meg jobban, tartogatni még egy-két hónapig az almát, rákölteni a tárolásra újabb összegeket, vagy eladni most, ami biztos bevételt jelent.

A kisvejkei székhelyű Danubia-Frucht Szövetkezet tagja Fazekas Márton agrár­mérnök is, akinek két és fél hektárnyi almása van. Mint mondta, jó partnerük a Völgység Kincse Szövetkezet, ahová a korábbi években is adtak el almát, melyből levet készítenek, ez a szövetkezet ugyanis benne van az iskolagyümölcs programban, és ellátja a megye iskoláit. Gyümölcslevet – tízféle alapanyagból – a kétdecistől az ötliteresig többféle kiszerelésben forgalmaznak, amit bárki megvásárolhat.

A megkérdezett termelők szerint sokat segítene a helyzetükön, ha több szövetkezeti tulajdonban lévő feldolgozó, tároló lenne. Hasonlóan mint például Ausztriában, ahol a kisebb-nagyobb feldolgozókkal, hűtőtárolókkal, almalékészítő berendezésekkel ellátnak egy-egy körzetet, így a termést a szokásos áron értékesítik.

Borítóképünkön: almaszüret Kisdorogon (korábbi felvétel).