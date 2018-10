Kevés gomba és magas ár jellemzi az idei évet

A tavaszi időjárás nem kedvezett a gombatermésnek, a korai fagy pedig a késő őszi szezont rövidítette le.

Gyenge az idei gombatermés. Frissen szedett példányok már ritkán kerülnek az asztalra, de a boltokban továbbra is elérhető a termesztett csiperke vagy a champion – mondta Molnár Lajos. A gombaszakértő ötven éve szerzett képesítést, azóta gombavizsgálóként a szekszárdi piaci élet meghatározó alakja. A gyenge szezonnak szerinte az az oka, hogy a kezdetekkor az időjárás nem kedvezett a fejlődésnek. A Mecsekben például már két napon is fagypont alá süllyedt a hőmérséklet, a késő őszi gombaszezon pedig a fagyok beálltáig tart. Tavaly még novemberben is hoztak vargányát, rókagombát Szigetvárról bevizsgálásra. Idén ők is ritkábban bukkantak fel, pedig már ötven éve járnak a szekszárdi piacra – tette hozzá. Pedig kereslet lenne, különösen a vargányára, amiből volt olyan alkalom, hogy tizenöt kilót is eladtak. Szerdán viszont már csak egy helyen lehetett vásárolni, ott gévagombát kínáltak 1800 forintért.

Összességében némileg emelkedtek az árak. A vargánya kilójáért például 4000-5000 forintot is elkértek, bár tavaly előfordult, hogy Budapesten tízezer forintba is került.

Molnár Lajos kérdésünkre elmondta, idén nem hallott halálos gombamérgezésről. Hozzá is csak egy alkalommal vittek mérges gombát, de azt sem eladási szándékkal. Ha értékesíteni szeretné valaki a gombát, akkor ugyanis kötelező bevizsgáltatni, de a szakember azt javasolja, ha valaki saját fogyasztásra gyűjt, – a saját egészsége érdekében – inkább azt is mutassa meg egy szakembernek. Különösen, ha nincs több évtizedes gyakorlata. Egyébként úgy tapasztalta, egyre kevesebben szednek maguk gombát. Az idősebb korosztály már kevésbé bírja a munkát, a fiatalok pedig nem éreznek késztetést. A szakértő összesen csak öt házaspárt ismer, akik rendszeresen szedik saját fogyasztásra.