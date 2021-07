Kevés lett a kajszi, meg is kérik az árát

Eddig csak csipegettünk belőle, de a héten megkezdődött a sárgabarack, vagy más néven a kajszi szezonja. Már azok a fajták is beérnek, melyekből kiváló minőségű lekvárokat lehet készíteni.

A nagybani piacon a barack ára 800–900 forint, a kereskedők erre teszik még rá a hasznukat, így van ahol ezerötszáz forintot is elkérnek kilójáért. Közvetlenül a termelőtől érdemes vásárolni, ott a legolcsóbb.

Az idei egymás után a második év, amikor az április módosította az addigi szép reményeket, vagyis a későn jött fagy idő előtt leszüretelte a megye termelőinek a sárgabarackfáit. Nagyon kevés gazdálkodónak sikerült megőriznie a termést, de az sem az ő érdemük, inkább a szerencsés termőhelynek köszönhető, hogy van, ahol termett idén kajszibarack.

A régi mondás, hogy mutasd az éléskamrádat, és megmondom, milyen háziasszony vagy, sajnos idén is inkább pénztárca kérdése, mint a szorgalomé.

Bár az elmúlt években egyre több háziasszony – beleértve a fiatalabb korosztályt is – foglalatoskodott befőzéssel, házi lekvár, szörpök készítésével. Ez leginkább az egészséges életmódra való törekvésnek köszönhető, illetve annak, hogy a boltokban nagyon drágák lettek a lekvárok, pedig azok nem is százszázalékos gyümölcstartalmúak és az ember nem tudja, milyen tartósítószereket tettek bele. Kellett néhány „élelmiszerbotrányos” év, hogy ismét divatba jöjjön az a nézet, hogy az a legegészségesebb étel, amit az ember maga készít.

Elkezdődött a sárgabarack, vagy más néven a kajszi szezonja. Tolna megyében több mint hatszáz hektáron termelnek belőle a gazdálkodók, a legtöbb ültetvény Kisvejke, Bonyhád, Szekszárd és Bátaszék határában van. Utoljára 2017-ben volt bőséges termés, az elmúlt két év – a kései fagyok miatt – tragikus volt mind a termelők, mind a fogyasztók számára.

Szászi Lucának és férjének Bátaszék határában van közel kéthektárnyi barackosa. Ők szerencsések voltak az idén, mert a jó fekvésű termőhelynek köszönhetően nem vitte el a termést az áprilisi hideg. A korai fajtákból kevesebb termett, a most beérő barackokból viszont bőséges a kínálat.

– A héten szedjük a magyar kajszit, valamint a ceglédi bíbort és a ceglédi óriást. Főleg Baján árulunk, a vásárlóink visszajárnak hozzánk. Idén nagyon sok kereskedő keres meg nap mint nap bennünket, ebből is látszik, kevés barack termett az idén. Szászi Luca hozzátette, a gyümölcsöt a fáról leszedni, a hullottat a fa alól összegyűjteni – ebben a kánikulában – egyáltalán nem könnyű munka, és nagyon nehéz hozzá embert találni.

Komonyi Orbánnak is Bátaszék határában van barackosa, mint mondta, most jön majd az igazi mennyiség. Ő kilóját 700 és 900 forint közötti áron kínálja, ő is piacozik, Bajára és Bonyhádra jár a családjával. A szedést is családon belül próbálják megoldani, felnőtt unokái, gyermekei is sokat segítenek neki. Ő úgy kalkulál, három hét lehet még hátra a barack értékesítésében, az ár lényegesen nem fog változni. Így aki arra vár, hogy majd akkor készít lekvárt, ha az árak lejjebb mennek, az lehet, hogy az idén lemarad a befőzésről.

A házi lekvár és kompót egyedi ízt ad A kajszival egy időben érik az őszibarack is. Érdemes kompótot készíteni belőlük. Íme egy egyszerű recept: a barackot meghámozzuk, félbevágjuk és citromos vízbe tesszük, melyben egy kissé átfőzzük, majd hideg vízben lehűtjük. A lehűtött barackot leszűrjük és üvegbe rakjuk, ezután hideg cukorszörpöt öntünk rá, lekötözzük, majd nyolc–tíz percig gőzöljük. A cukorszörp elkészítésekor egy liter vízbe ötven dekagramm kristálycukrot teszünk. Előfordul, hogy elsőre nem úgy sikerül a kompótunk, mint ahogy azt szeretnénk, esetleg puhább lesz az üvegben. Ennek az az oka, hogy tovább főztük, mint kellett volna. Érdemes kikísérletezni a megfelelő módszert, mert ha egyszer sikerül, akkor a boltiból többet nem veszünk. Ráadásul az otthon készített finomság nemcsak egészségesebb, de olcsóbb is.

Borítókép: Szászi Luca elmondta, Bátaszék határában idén szerencsések voltak a baracktermelők