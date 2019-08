Kiemelten ellenőrzik az őstermelőket

Érnek a gyümölcsök, a dinnye, a barack, a szilva. Előfordul, hogy kereskedők is őstermelőként árusítanak. Ezeket is igyekeznek kiszűrni a revizorok amellett, hogy vizsgálják a számla- és nyugtaadást, az online pénztárgépek üzemeltetését, a pénztárgépben rögzített adatok alapján pedig folyamatosan nyomon követik a bevételek alakulását. Tegnapelőtt Pakson, tegnap Simontornyán ellenőrizték a zöldség- és gyümölcsárusokat, valamint a fagylaltozókat. Ma pedig Dombóvár következik.

Ezzel nincs vége a revízióknak, a hatóságok a következő hetekben is bárhol felbukkanhatnak. A helyszínekről a NAV honlapján az Adótraffipax menüpont alatt lehet tájékozódni. Egy biztos, érdemes minden érintettnek mielőbb aktualizálni őstermelői adatait, érvényesíteni őstermelői igazolványát, és fontos vezetni az értékesítési betétlapot is, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara sajtóosztálya.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal a kormányhivatal szakembereivel az élelmiszer-higiéniai és nyomon követhetőségi szabályokon túl az őstermelői értékesítés szabályainak betartását is ellen­őrzi. A hatóságok az érvényes őstermelői igazolványt, valamint az értékesítési betétlapot is elkérhetik.

A betétlap nemcsak az igazolvány érvényesítéséhez szükséges, hanem az őstermelői bevételek vezetésére szolgáló alapnyilvántartás is. Így ha azt nem vagy késedelmesen, hiányosan, hibásan, valótlanul vezeti valaki, kétszázezer forintig terjedő mulasztási bírságra számíthat. Aki már nem akar őstermelő lenni, köteles az igazolványát 15 napon belül bevonatni.

A kereskedő nem őstermelő

Néhányat összeszedtünk az előírásokból, amelyekre a piaci ellenőrzés során a hatóságok különös figyelmet fordítanak. Először is értékesítő csak az lehet, akinek a neve az őstermelői igazolványon szerepel, és ő is kizárólag a saját tevékenységből származó terméket kínálhatja. Előfordul, hogy az árus az ellenőrzésnél arra hivatkozik, hogy ugyan őstermelő, de a szezon előtti dinnyét, barackot éppen egyéni vállalkozóként értékesíti. Erre is van jogszabály (436/2015.XII. 28.), mely kimondja, ha a mezőgazdasági őstermelő egyéni vállalkozói tevékenységet is folytat, akkor ugyanolyan terméket, ugyanazon a helyszínen kizárólag őstermelőként vagy kizárólag egyéni vállalkozóként értékesíthet. Az tehát semmi esetre sem fordulhat elő, hogy a saját zöldség vagy barack mellett árusítja a dinnyét, amit a nagybani piacon vásárolt mint vállalkozó.