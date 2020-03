Köszönetet nyilvánítanak az atomerőmű dolgozóinak

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: húsvéti sütemények

Nemrég számoltunk be róla, hogy a Paksi Atomerőmű a koronavírus esetleges további terjedése esetén is képes biztonságosan működni. Most a Paks II. Zrt. készített, és Facebook oldalán megosztott egy rövid videót, amellyel az atomerőmű dolgozóinak nyilvánítanak köszönetet, mindazoknak, akik a koronavírus-járvány közepette is helytállnak, és munkájukkal biztosítják Magyarország áramtermelésének felét.