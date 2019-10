Lassan haladnak a gazdák a betakarítással

Lassan haladnak a megyében a betakarítással a gazdák, a kukorica hetven százaléka még lábon áll. Az őszi vetést előkészítő talajmunkákat is éppen csak elkezdték a termelők. A késedelem oka, hogy a tárolókban sok helyen még ott áll a búza és a napraforgó, így nincs helye a kukoricának.

Vannak szerencsés kivételek is. Krieser János, a Paks környéki Pusztabír Kft. vezetője, aki egyben a megyei gabonaválasztmány tagja is, elmondta, ők már túl vannak a betakarításon. A hagyományok szerint ugyanis szeptemberben mindig befejezik ezt a munkát, mert számításaik szerint így a betakarítás költsége alacsonyabb. A kukorica víztartalma ugyan magasabb még ilyenkor (tizennyolc–húsz százalék, vagy még annál is több), de saját szárítójuk van – tette hozzá.

Náluk a legfontosabb szempont, hogy sokat teremjen az adott terület. Idén az átlag hektáronként kilenc tonnára jött ki, ami fedezi a ráfordítási költségeket, de a jelenlegi árak mellett nagy haszon nincs rajta. Krieser János elmondta, náluk egy hektár kukorica termelési költsége háromszázhúszezer forint körül alakul.

Az a termelő, aki nem tudja biztosítani a nyolc tonna feletti szintet hektáronként, nem könyvelhet el hasznot az idén. Jelenleg egy tonna kukoricáért ugyanis negyvenezer forint körüli összeget fizetnek, ami nagyon gyenge árnak számít, hiszen 2011-ben például Tolna megyében – jóval olcsóbb gázolaj, vetőmag, növényvédő szerek, műtrágya, gépalkatrészek mellett – ötvenkétezer forintot fizettek a felvásárlók egy tonna tengeriért.

A negatívumok figyelembevételével sem lehet azonban teljesen kihagyni a vetésforgóból a kukoricát, bár évről évre csökken a vetésterülete a megyében. Míg tíz éve százezer hektár felett volt, mára csak hetvenezer körül alakul.

A gazdálkodók többsége immár évek óta bevállalta a zöldítést, ami azt jelenti, hogy olyan növényt vetettek (például, káposztarepce, mustár, olajretek, vegyes takarmánykeverék) mely kiváló zöldtrágyának. Az uniós területalapú támogatásnál ugyanis akkor számíthatnak magasabb összegre a gazdák, ha a zöldítésnek is eleget tesznek.

– A termőföldnek bizonyára jót tesz a zöldtrágya, mi mustármag és bíborhere keveréket használtunk, de több lett vele a feladat – mondta Horváth Attila, bátaszéki gazdálkodó. Hozzátette, vetés előtt és a zöld növény talajba forgatása előtt is be kell jelenteni a kormányhivatalnál, majd legalább 60 napig kell a választott növénynek a területen lenni. Ők így tudják ellenőrizni, hogy a zöldítést nemcsak bevállalta a gazda, hanem el is végezte. Ugyanakkor a zöldítés pluszfeladatot jelent a vetéssel, a talajmunkákkal, arról nem is beszélve, hogy a gazdálkodó úgy látja, több növényvédelemre is szükség lesz, hiszen a zöld­trágyás területen felszaporodtak a bolhák.

A Gabonatermesztők Országos Szövetségének adatai szerint, a kukorica és a napraforgó terméseredmények az ország egészét nézve a csapadékmennyiség miatt rendkívül eltérőek, akár egy gazdaságon belül is.