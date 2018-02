Lenne munka a földeken, de itt a hó, hét végén jön a fagy

A gazdálkodók, ahol lehet, már rámentek a traktorokkal a földjeikre, fejtrágyázzák az ősszel elvetett búzát, repcét. Eddig nem volt komoly tél, nagyobb lehűlés, így a termelők alig várják már, hogy végre kint a földeken dolgozhassanak. A szakember szerint kár a nagy sietség, ugyanis e hét végétől hideg, zord idő jön, ami a kiszórt fejtrágya beszívódását akadályozza.

Éledezik a természet, a nárciszok, jácintok, tőzikék dugják ki a fejüket a földből, sőt a tulipán is jelzi már, hogy hol fog kibújni. A császárfa, az orgona szép, nagy bimbót növesztett, mindez azt jelenti, hogy a gyümölcsösökben a mandula és barackfák metszését is el lehet végezni, sőt a lemosó permetezéseket is minél előbb el kell végezni. Eddig még igazi téli, hideg idő alig volt. A gazdák is elkezdték a szántóföldjeiken az őszi búza és a repce fejtrágyázását. A bátaszéki határban éppen az őszi búzát fejtrágyázta Schultz Péter, aki elmondta, 210 hektáron vetettek ebből a növényből és jelenleg a munka felénél tartanak. Hétfőn korán reggel, 6 órakor már a földeken volt a traktoros, hogy amíg fagyos a föld, addig szórják a fejtrágyát, ami pétisóból áll (39 százalék ammónium-nitrát, 27 százalék nitrogén és kalcium), és hektáronként 3 mázsát „kap” belőle a növény.

A talajvédelmi szakértő szerint nem szerencsés, hogy a termelők egy része úgy szórja ki a műtrágyát ahogy azt a szomszédtól látja, de nem tudja, mit is igényelne valójában a földje. A talajvizsgálatokat célszerű legalább háromévente elvégeztetni és annak megfelelően cselekedni. Főleg ilyen csapadékos időszak után. A szakember szerint a fejtrágyázást minél előbb fejezzék be a gazdák, mert a nitrát egy részét a sok eső kimosta, a késői fejtrágyázás pedig csak a növény szárát növeszti és a rügy differenciálódásában már nem vesz részt. A legkorszerűbb és leghatékonyabb az lenne, ha ezt a feladatot sorműtrágyázással végeznék a termelők – mondta a szakember.

A repce is jó képet mutat, bár vannak területek, amelyeken túlfejlett a növény. Nem véletlen ez, hiszen a repce a hűvösebb téli hónapokat szereti, ha ezt nem kapja meg, akkor össze-vissza hajt, amiből jó termés már nemigen lesz. De nem csak a szántóföldeken, a gyümölcsösökben, szőlőültetvényeken is folyik a munka.

– Reggel 8 órától délután 4-ig dolgozunk a barackosban – mondta Csapó Vince bátaszéki termelő, akinek két és fél hektárnyi gyümölcsöse van. A levágott ágak helyét lekezeljük, az ágakat összehordjuk, elégetjük. Aztán jöhet a rezes lemosópermetezés. A sárgabarack nagyon érzékeny mindenre, ha szép termést szeretnénk, akkor gondját kell viselni a fáknak – mondta a termelő.

Dr. Vörös Géza növényvédelmi szakmérnök szerint viszont kár kapkodniuk a gazdáknak a fejtrágyázással, mert az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint e hét végétől legalább egy hétig kifejezetten zord, hideg, téli lesz az időjárás. Napközben is fagypont alatt lesz a hőmérséklet és hó is esik. A kiszórt fejtrágya pedig a hidegben nem jól hasznosul. A szőlő- és a gyümölcstermesztők is aggódhatnak az előrejelzés miatt, ugyanis a mélynyugalmi állapotból már „ébredeznek” a tőkék és a gyümölcsfák, megindult bennük a nedvkeringés is, ami miatt könnyen megfagynak a várható mínusz tíz fokos éjszakai hidegben.