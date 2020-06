Lisztharmatveszély van, permetezni kell a szőlőt

A harmadik vagy negyedik szőlőpermetezésnél tartanak a termelők. Az elmúlt napokban lehullott eső, majd a párás időjárás miatt a lisztharmat jelent most nagyobb gondot. A szakember azt tanácsolja, tíznaponként végezzék a gazdák a kezeléseket.

A virágzás befejeződött a szőlőültetvényekben, a kötődő kis bogyók száma megfelelő, a fürtök megnyúltak. A hirtelen jött nagyobb mennyiségű eső nem kedvezett a virágzás végének. A múlt héten több mint hatvan milliméternyi eső hullott a borvidéken, tájékoztatta lapunkat dr. Gabi Géza, szekszárdi agrárszakmérnök.

– A szőlőben nagyon erős a hajtásnövekedés, ennek ellenére, ahol lehet, ott várjanak még a tetejezéssel. Az eltávolított hajtáscsúcs miatt a növény azonnal „válaszol”, a fürtzónában megindul az oldalhajtások tömege – mondta dr. Gabi Géza.

A lisztharmat tünetei fokozatosan jelentek meg a borvidék ültetvényeiben. Egyre több a lisztharmatos levél. A peronoszpóra tüneteit még nem észlelték. Az időjárás most már mindkét betegség számára nagyon kedvező. Néhány nap múlva – várhatóan – a peronoszpóra és a lisztharmat fürttünetei is meg fognak jelenni. Ez igen veszélyes a kötődött kis bogyókra nézve. A permetezések „alapszereként” mindenképpen szerepeljen a folpet hatóanyag vagy folpetet tartalmazó szerkombináció. A peronoszpóra elleni hatása mellett a botritisz ellen is véd.

A virágzás után, a betegségek számára jelenleg nagyon kedvező időjárás miatt, folyamatosan tíznaponta folytatni kell a blokkszerű kezeléseket. A készítmények közül a legerősebb hatásúakat válasszák a gazdák: ez lehet valamelyik strobilurin, ezen kívül felszívódó szerek kombinációjával is permetezhetnek. A strobilurinok ebben az időszakban, amikor még nem alakulnak ki erős járványok, kifejezetten javasoltak. A levélre vagy bogyóra kerülő fertőző spórát pusztítják. Emellett – és ez az egyik legelőnyösebb tulajdonságuk – a többi szernél hosszabb a hatástartamuk. A fertőzés előtt kijuttatva őket, hosszú ideig képesek védeni az egészséges állományokat.

Lehetőség szerint kerüljük a nagy vízmennyiséggel történő permetezést. A nagy, 500-600 liter víz/ha, vízmennyiséggel történő permetezés „híg” permetléoldatot ad, amely még tovább „hígulhat” a szőlő erős növekedése és új lombképződése miatt.

A szőlőmolyok ismét rajzanak. A csapdák a héten átlagosan hat molyt fogtak. Emellett az első nemzedék lárváinak károsítása folyamatos. A lombtrágyák használatát is el kell kezdeni a hiánytüneteket mutató ültetvényekben. Most leginkább a vashiány tünetei a legjelentősebbek. Az erős növekedés és a levegőtlen talaj miatt mostanra kialakulnak a vashiány jellemző tünetei.

A múlt héten a borvidéken az átlaghőmérséklet 21 és 22 fok között alakult, a legmelegebb Görögszóban volt, leghűvösebb Bonyhádon. A kevesebb csapadék is (49 milliméter) Bonyhád körzetében hullott.