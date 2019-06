Már az aratásra készülnek a gazdák Tolna megyében

Már készülődnek az aratásra a megyében a gazdák. A hőség felgyorsította az őszi búza, az árpa és a repce érését, de a nagy munka június végén, Péter Pál napja után kezdődik. A legtöbben abban bíznak, ha nagyobb esők előtt sikerül betakarítani a terményt, akkor a szárítási költségen is tudnak spórolni.

Az aratásra készülnek a gazdák, a kombájnokat, traktort, pótkocsit nézik át, hogy mindegyik üzembiztos legyen, mire a nagy munka elkezdődik.

Bár nagy viharfelhők tornyosultak vasárnap délután a megye felett, szerencsére a legtöbb településen jégkár nélkül megúszták a gazdák, sőt csapadékból sem volt jelentős mennyiség. Bátaszéken például egy milliméternyi eső sem hullott, amit Schultz Péter agrárszakember egyáltalán nem bánt. Mint mondta, korai érésű őszi búzát vetettek a családi gazdaságukhoz tartozó szántóik egy részére, és elképzeléseik szerint egy hét múlva kezdhetik is a betakarítást. Jónak ígérkezik a termés, bár amíg lábon áll a búza, nem lehet megítélni pontosan, mennyi is lesz belőle. Sok a mezei pocok is, ami ronthat a hozamon. A termény egy részét előre lekötötték a tavalyihoz hasonló áron, a többit pedig aszerint értékesítik, ahogy az árak alakulnak.

A faddi Dunagro Szövetkezet elnöke, Czégény László elmondta, elsőként majd az ötven hektáron termelt repcét vágják tíz nap múlva. Sajnos a mennyiség kevesebb lesz, mint tavaly volt, hektáronként 3-3,5 tonnára számítanak, tavaly viszont 4 tonna felett volt. Kárpótlásul a felvásárlási árak magasabbak, a termény egy részét lekötötték, tonnánként 105 és 110 ezer forint között, melyhez jön még az olajprémium. (A repce fontos értékmérő tulajdonsága a feldolgozóipar részéről a magas olajtartalom.) A repce után kezdik el vágni az őszi búzát, melyet tavaly 220 hektáron vetettek. A gabona szépnek látszik, a kalászok teltek, csupán a növény szára rövidebb. Búzára nem kötöttek szerződést, így a piacra bízzák annak értékesítését. Faddon egyébként vasárnap 7 milliméternyi eső esett.

Tartani kell a búza fuzáriumos fertőzésétől

A megye egyik gabona-feldolgozója a bonyhádi székhelyű GA-BO Kft., melynek ügyvezetője, Hollentunder János elmondta: A völgységi termelőktől vásárolnak elsősorban. A termelőkkel, beszállítókkal kialakított hosszú távú jó kapcsolat megkönnyíti a felvásárlást. Reményeik szerint idén is így lesz. A GA-BO Kft. malmi tevékenységet folytat, így elsősorban pékségeket látnak el, zsákos és ömlesztett lisztféleségekkel, valamint csomagolt lisztet értékesítenek Bonyhádon és környékén. A felvásárlók és a gazdák is bíznak abban, hogy jó lesz a minőség, bár több rendezvényen felhívták a figyelmet arra, hogy a május elején lehullott, közel száz milliméternyi csapadék miatt, egy ideig nem lehetett rámenni a földekre erőgépekkel, így a növényvédelmi védekezés volt, ahol akadozott, elcsúszott. Ezeken a búzaföldeken, akár fuzáriumos fertőzésre is lehet számítani. Hollentunder János elmondta: A búzamintákat, már az átvétel előtt megvizsgálják, és csak ezt követően kezdődhet meg a beszállítás.