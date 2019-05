Már csak két hétig tart az eperszezon

Alig kezdődött el a szabadföldön termelt hazai eper szezonja, de a termelők szerint két héten belül vége lesz. A gyakori esők miatt ugyanis rohadni kezdett a gyümölcs. A kereskedők úgy számolnak, hogy ezer forint alatt nem kapják meg a termelőktől sem az eper kilóját, ők pedig erre még ráteszik a saját hasznukat.

Faddon a Venyige szövetkezet epresében már második hete szedik a munkások a szabadföldi epret. Már beérett a Honey (méz) nevű fajta, a szövetkezet tagjainak ebből van a legnagyobb ültetvénye. A sötét színű, aromás, édes gyümölcs nagyon kelendő, de a sok eső megnehezítette a szedők dolgát.

Bényi András, a szövetkezet egyik tagja kérdésünkre elmondta, az idei a huszadik évük, de ezt a kerek évfordulót jobb lett volna egy szebb terméssel ünnepelni. Minden év más, mint a többi, volt már részük jégesőben, szárazságban, idén a május közepén esett száz milliméternyi eső okozott és okoz sok gondot. Az első szedéseknél nagyon kellett válogatni a gyümölcsöt. A faddiak helyben, a termőföld széléről árusítják idén is az epret, 900 forintért kilóját. Úgy számolnak, talán kitart a szezon pünkösdig, de a vége felé már nagyobb tételben biztosan nem tudnak majd vásárlókat kiszolgálni. Aki lekvárt akar készíteni, az ne halogassa az alapanyag beszerzését, mert ennél jobb helyzet már nem lesz.

Szedres határában Bogdán Mária és családja foglalkozik nagyobb területen epertermesztéssel. Náluk jelentős mennyiség terem fólia alatt, de azért akad a szabadföldön is. Hétfőn kezdték el szedni az Ázsia epret, amely bő termő, édes és mutatós. Mint mondta, az idei termés sajnos nem lesz kiemelkedő, az időjárás nagyon megviselte a szabadföldit, majd sietve hozzátette, a fólia alatt termelt eperrel is sok volt a tennivaló idén. Az sem jó ugyanis, ha túl meleg, de az sem, ha túl hideg van a sátorban. A fóliás eper – ezzel együtt is – sokkal biztonságosabb, mint a szabadföldi, mondta a termelő. Korábban a nagybani piacra is felvitték a terméküket, de az utóbbi években igyekeznek saját terítésben értékesíteni, mert így olcsóbbak tudnak lenni. Természetesen azért figyelik a nagybanis árakat is. Ők is úgy kalkulálnak, hogy maximum három hét van hátra a szezonból, és kilónként ezer forint alá nem szeretnének az árral lemenni.

Az eper az első hazai idénygyümölcs, így érthető, hogy a hosszú téli hónapok után mindenki ki van éhezve arra, hogy egy zamatos, friss, vitamindús gyümölcsöt ehessen. A cseresznye a következő tavaszi termék. A korai fajták ugyan már beértek, de szinte egy kilónyit sem lehet leszedni egy fáról. Sok gyümölcs szétrepedt a csapadék miatt, mivel pillanatok alatt bepenészedik, ez nem piacképes. A termelők abban bíznak, hogy szárazabbra fordul az idő, és a kései fajták illetve a meggy beváltják a hozzájuk fűzött reményt. A korai, hazai sárgabarackra sem kell sokat várni, a termelők szerint két-három héten belül bőséges lesz a kínálat a piacokon, boltokban.

Az alkalmi árus a termelőnek is árt

Sipőcz Krisztina kereskedő elmondta, nagyon nehéz szép, egészséges árut találni ennyi eső után. Márpedig ő nem engedheti meg magának, hogy a vevő úgy érezze, becsapták, mert akkor legközelebb már nem nála vásárol. A helyzetüket nem könnyíti meg az sem, hogy az éppen aktuális idénygyümölcsöt minden sarkon árusítják az alkalmi kofák, akikről nem tudni, hogy termelők, vagy csak úgy kiállnak kisebb-nagyobb mennyiséggel árulni. Ez szerinte azért bosszantó, mert az árat lenyomják, hiszen minél előbb szabadulni akarnak a gyümölcstől. A kereskedők viszont kénytelenek rászámolni a költségeiket a termelőktől megvett gyümölcsre, és természetesen szeretnének némi haszonra is szert tenni. Sipőcz Krisztina hozzátette, abban bízik, hogy az utcai árusokat is ugyanolyan rendszerességgel és szigorúan ellenőrzik a hatóságok, mint a kereskedőket.