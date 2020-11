Már metszik a szőlőt a megye borvidékein

Van, ahol még csak pár hete fejeződött be a szüret, de már több ültetvényen elkezdték metszeni a szőlőt a gazdák. Azt mondják a termelők, ha már hullik a szőlő levele, meg lehet kezdeni ezt a fontos munkát. A metszéssel dől el, hány rügyet hagyunk meg, vagyis ebből adódóan mekkora termésre számíthatunk a következő évben.

Egyelőre pár fagyos éjszakát, majd azt követően az évszaknak megfelelő hőmérsékletet ígérnek a meteorológusok. Napközben tehát plusz fokokat mutatnak a hőmérők, ami kedvez a kinti mezőgazdasági munkáknak. Ha mínusz négy foknál hidegebbre fordulna az idő, akkor a metszést is abba kell hagyni. Éppen amiatt kezdik korán a munkát a gazdák, hogy a leállásokat is beleszámítva február végére – amikor megindul a nedvkeringés a szőlővesszőkben – már befejezzék.

– Sokat ígérők a vesszők – mondta Pintér István, bátaszéki gazdálkodó. Idén a saját és a bérelt területtel együtt huszonhárom hektárnyi szőlőt művelnek. Sajnos a kézi munkához kevés a hozzáértő szakember, és ők is az idősebb korosztályhoz tartoznak, mondta. Az új telepítésű szőlőknél lehetne géppel is metszeni, de a gépi metszésre a megyében még alig akad példa, így tehát marad a kézi munka. A szőlő most már nyugalmi állapotban van. Ugyanakkor a nagyobb területen gazdálkodó szőlősgazdák jól tudják, hogy nem késlekedhetnek, ha a vegetáció február végére várható beindulásáig valamennyi tőke metszésével végezni akarnak.

Arról nem is beszélve, hogy az idei télre a szokottnál hidegebbet és havasabbat jósolnak. Például január végén, február elején akár mínusz húsz fok is lehet, a Dávid-féle előrejelzés szerint.

– A tőkék állapota, a kórokozók elleni védekezés szempontjából nem is ártana egy kis hideg januárban. Egy több napos mínusz 10 fok körüli periódus, és úgy 10 centis hótakaró, mondta Csapó Vince, bátaszéki szőlőtermelő.

A megkérdezett termelők elmondták, nem félnek a hidegtől, hiszen a keményebb mínuszok alaposan megritkítják a kártevőket, amire évek óta alig volt példa.

Évtizedes tapasztalat, hogy a szőlőben a nagy bajt a február végén érkező fagy okozhatja. A mélynyugalmi állapotnak valamikor Vince-nap (január 22.) után van vége, ezt követően nagy változás indul meg a növényben, a cukor átalakul keményítővé, ami már nem véd annyira a fagytól. Egyszerű próbát is tehetünk otthon, vágjunk le egy vesszőt a szőlőről, és tegyük vízbe, a meleg szobában. Ha nem indul meg a növény, akkor még tart a mélynyugalmi állapot, ha kizöldell, akkor már túl van ezen az időszakon.

Nagyon sok telken, tanyán, sőt a családi házhoz tartozó kertben is van lugas. A kerti lugasok egyszerre több célt szolgálnak: árnyékot adnak annak, aki alatta pihen, dekorálják az udvart és nem utolsósorban finom szőlőt is ter­mesztünk rajtuk. A szőlő metszése lugas esetében úgy kell, hogy történjen, hogy megmaradjon az értékes lombsátor és szőlőt is teremjen ezzel egyetemben. Megfelelő szőlőfajták a lugas kialakításához a direkttermő szőlők, például az Othello, ám a Néró szőlő metszése is alkalmas egy lugas kialakítására. Lugas művelésmódnál a termőfelület nagy, ehhez magasabb tőkét és hosszabb szálakat kell hagyni, amelyek egy statikailag erős vázra futnak fel. Ez készülhet fából, fémből és dróthuzalokból egyaránt.

Nem mindegy, hogyan metszünk Nem mindenkinek egyértelmű, hogyan kell megmetszeni a fákat vagy a szőlőt. Gyenge metszéssel a növény szinten tartását érjük el, a vessző felső harmadát távolítjuk el, így a vágáshoz közeli néhány rügy kihajt, az alsók alvó állapotba kerülnek. A középerős metszés (a vessző felét távolítjuk el) esetén szinte minden rügy kihajt, de az ággyűrűhöz közeledve egyre kisebb hajtásokat produkálva. Ezzel lehet magas termőképességen, fiatalon tartani a növényt. Az erős metszés (a vessző kétharmadát távolítjuk el) után minden megmaradt rügy kihajt, és erőteljes növekedést produkál. Ezzel lehet fiatalítani a növényt. A fiatal szőlő metszése is más módszert kíván. Az első évben a szőlő metszése során a főhajtást vissza kell vágni három szemnyire, ennek köszönhetően a szőlő gyorsan fog növekedni és erősödni.

