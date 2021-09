Már most drágább a kenyér a költségek emelkedése miatt

Drágulhat a kenyér és a pék­áru az étkezési gabona és a nyersanyagárak emelkedése, valamint a bérköltségek növekedése miatt. Vannak pékségek a megyében, ahol szeptember elsejétől már meg is lépték az áremelést.

A tavaly ilyenkori, aratásközeli árakhoz képest durván 30 százalékkal ment fel a búza ára. Emelkedtek az energiaárak, a logisztikai-, de a munkabérköltségek is. Azt gondolom, a sütőipar nem egy olyan ágazat, ahol hatalmas nyereségek vannak, ezért nem olyan nagy az eredménytermelő képessége; a megnövekedett költségeit kénytelen lesz áthárítani a vásárlókra – mondta Septe József, a Magyar Pékszövetség elnöke az agrarszektor.hu-nak. A fogyasztói árat nem a sütőipar határozza meg, annak csak az átadási árban van szerepe, de azt is a multinacionális láncok határozzák meg, ahogy utána a termék árát is – tette még hozzá.

– Senki nem akar veszteséget termelni, de a piacon megmaradni nagy küzdelmet jelent nap mint nap, mondta Szőcs István, a bátaszéki Brot Sütőipari Kft. munkatársa. Véleménye szerint, ha annyiszor emeltek volna árat a pékségek, mint ahányszor ez elhangzott a médiában, már milliomosok lennének. Komolyra fordítva a szót, mindenki keresi a megfelelő időpontot, hogy mikortól emeljen árat. Ezt a nagyobb pékségek, az áruházláncok is befolyásolják. Az tény, mindig az események után kullognak a sütödék, ez az oka annak, hogy tartalékot sem tudnak maguknak teremteni, mert mindig az utolsó pillanatig várnak. A bátaszéki pékség szeptember elsejétől emelte az árakat 8 és 14 százalékkal. A töltelékes sütemények lettek drágábbak – a dió és a mák ára is emelkedett –, a kenyér ára kevesebbet drágult. Ez a pékség hosszú idő óta most módosította az árait. Szőcs István még elmondta, nehéz jó szakembert találni, mert ez a szakma nem termel annyi nyereséget, hogy méltón megfizesse az éjszakai műszakot is vállaló pékeket.

Egy magyar állampolgár átlagosan 30–39 kiló kenyeret fogyaszt el egy évben, mondta Septe József, a pékszövetség elnöke, és egy nap egy emberre 10–12 dekagramm kenyeret szoktak számolni. Így az elnök számolása szerint napi szinten 3 forint lesz a drágulás mértéke egy átlagember számára, ebből „egy doboz cigaretta sem jön ki egy hónapban”.

