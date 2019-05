Már most is ki lehet ültetni a palántákat

Ezer a teendő a kiskertekben, a kertészek szerint – a hűvösebb idő ellenére – nyugodtan ki lehet ültetni a zöldségek palántáit is.

Úgy látszik, „előbbre jöttek” a fagyosszentek, a naptárban az elsőnek, Pongrácnak ugyan 12-én lenne az ideje, de nem győzte kivárni a sorát. Szerencsére fagyokról szó sincs, csupán az idén megszokott korai nyarat változtatta tavasziasra az időjárás.

Palántákat – paradicsomot, paprikát, cukkinit és uborkát – már napok óta árultak a szekszárdi, a bonyhádi, a tolnai, a bátaszéki és a paksi piacon. Darabjáért (szálanként dobozokba ültetve) 120–140 forintot kérnek. Az eladó szerint nyugodtan ki lehet ültetni a növényeket a szabadba is. Az egyik vásárló azért hozzátette, ő készített a kertjében egy kis fóliasátrat, így biztosan nem fáznak meg.

Aki nem tapasztalt kertészkedő, az nem biztos, hogy tudja, milyen a jó palánta. A piacokon kínáltak közül ugyanis nem mindegyik felel meg az elvárásoknak. Sok olyan árus van, aki saját vetőmagot használ (a beérett tavalyi paprikájáét, paradicsomét, tökét), ami nem a legjobb megoldás.

A zöldségfélék többsége folyamatosan sok vizet igényel, és öntözés nélkül a termesztésük nem is biztonságos, de például a fűszernövények minőségét gyengíti a bőséges vízellátás. Egyes zöldségfélék a meszes talajokban érzik jól magukat, ilyen a borsó, a bab, míg mások csak a savanyú, mészmentes talajt kedvelik (paprika, káposzta).

A beszerzett vagy saját nevelésű palántákat négy-öt napig a szabadban, védett helyen edzeni kell. A rostos tőzegbe ültetett palántákat mindennap meg kell öntözni.

Ha májusi, talaj menti, hajnali fagyok fenyegetnek, akkor a palántákat papírsüveggel, agyagcseréppel, a föld felkupacolásával kell megvédeni, majd a levegő felmelegedése után öntözéssel, könnyen felszívódó műtrágya kiszórásával kell segíteni a növekedést.

A jó minőségű palánta ismérvei

Zömök, nem megnyúlt, a levelei sötétzöldek, frissek, a szára vastag, erős, a gyökérzete dús, fehér.

A kiültetésre érett paprika-, paradicsom-, uborkapalántán lehetőleg legyen egy-két virág is. Bármilyen jó minőségű palántát ültetünk, megfelelő eredmény természetesen csak akkor várható, ha a helyét alaposan előkészítjük, vagyis az ősszel felásott, megtrágyázott talajba ültetjük a palántát, ügyelve arra, hogy olyan mélyen legyen a gyökere a földben, ahogyan a palántaágyban is állott. A kiültetett palántát azonnal alaposan be kell öntözni.

Vannak kifejezetten tápanyag­igényes növények (például a paprika, a paradicsom, a padlizsán) és vannak szerényebbek (görög- és sárgadinnye).

Egyedi igényei vannak a növényeknek

Régebben úgy tartották, hogy a májusi fagyosszenteket (az utolsó május 25-én van) illik megvárni. Ma már ennyire senki sem óvatos, jóval hamarabb megkezdődik a munka. Nincs előírás, mindenki maga dönti el, melyik időpont a legideálisabb.

Nagyon fontos, hogy a palánták ültetéséhez gondosan készítsük elő a talajt. Az ősszel felásott ágyás talajára szórjuk ki a komplex műtrágyát, mert az a tavaszi hónapokban hasznosul a legjobban, majd pedig gereblyézzük el a földet simára, apró morzsásra.

Minden növénynek speciális környezeti igényei vannak: egyesek az erős napsütést, mások a félárnyékot, árnyékot kedvelik, ez utóbbira példa a spenót és a sóska.