Még meleg a radiátor, elszámolás júniusban várható

Egy átlagos évben április közepén szokták a távfűtést leállítani a szolgáltatók. Most hidegek az éjszakák, ezért még melegek a radiátorok.

A megyében négy városban – Bonyhádon, Dombóváron, Pakson és Szekszárdon – működik valamilyen formában fűtőmű, melynek szolgáltatását fűtés és melegvíz formájában élvezhetik a lakók. Az idei fűtési szezonról elmondható, hogy noha valójában nem volt hideg a tél, de nagyon lassan indult el a jó idő is, így tovább kell fűteni, mint egy átlagos évben.

Szekszárdon a közel ötezerhatszáz távfűtéses lakásban melegek a radiátorok, mondta Csukle Tibor, a Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója. Bár napközben nagyon jó idő van, éjszakánként még a fagyponthoz közelít a hőmérséklet, így meghosszabbították a szolgáltatást. Aki takarékoskodni akar, az letekerheti a hőszabályzót.

Az idei tél valóban enyhébb volt a vártnál, így április elejéig a város összesen negyvenmillió forintot spórolt a fűtésen, mondta az ügyvezető, de a melegvíz-felhasználás viszont több a szokottnál. Ebben bizonyára szerepet játszik az is, hogy a karantén miatt többet tartózkodnak otthon a családok.

A leolvasást idén is a Techem végzi, így majd ezt követően, várhatóan júniusban számolnak el a fogyasztással. A fűtés területén visszautalás várható, de a meleg víznél inkább ráfizetés, így sok családnál kiegyenlítődik majd a számla.

Szekszárdon is sokan vannak, akik tartoznak a szolgáltatónak, a kintlévőségeket a város beszedi, ha kell jogi úton is, ami akár plusz költséget is jelenthet. Ha átmeneti fizetési gondok miatt nem tud fizetni egy-egy család, akkor keressék meg a szolgáltatót telefonon, és kérjenek részletfizetést.

Csukle Tibor elmondta, tartalék műszakot is alakítottak, ha a dolgozók közül többen megbetegednének a koronavírus-járvány miatt, akkor legyen, aki átveszi a munkát, hiszen a város lakói nem maradhatnak ellátás nélkül.

Bonyhádon is melegek a radiátorok a 865 központi fűtéses lakásban, mondta Kiss Lajos, a Fűtőmű Szolgáltató Kft. ügyvezetője. Idén jóval kevesebb volt náluk a fogyasztás, melyben szerepet játszott az enyhe tél mellett az is, hogy sok házat szigeteltek. Terveik szerint nyáron két kazánt is beüzemeltetnek, melyek nagyobb hatásfokkal tudnak majd a következő szezonban működni.

Dombóváron is hasonló a helyzet, itt 2053 lakásban szolgáltatnak, mondta Hevesi Róbert, a Veolia Zrt. helyi ügyvezetője. A mérőórák és a melegvíz-­órák leolvasása májusban várható. A adatokat júniusban dolgozzák fel, a számlát július elején kapják meg a dombóvári fogyasztók. A tartozásokkal itt is gond van, ezeket jogi úton intézik – tette hozzá Hevesi Róbert.

Pakson a Duna Center Therm Kft. 2669 lakásban szolgáltatja a meleget, mondta Péterfi Gábor igazgató. Itt a lakók mérés alapján, havonta fizetik a fűtést. Bár a megyében itt a legolcsóbb a fűtés és a melegvíz, Pakson is sokan vannak, akiknek fizetési elmaradásuk van.