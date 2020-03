Még nem köszöntött be a piacon a tavasz, virág is kevés volt

Visszafogott érdeklődés kísérte a szerdai szekszárdi piaci napot, ha nem is sokan, folyamatosan jöttek-mentek az emberek. A kínálatnál nyoma sem volt annak, hogy már lassan március közepe van. Virágot – árvácskát, nárciszt, jácintot, barkát – két helyen árultak csak. Hasonlóan gyér volt a kínálat tojásból is.

Paradicsomból, paprikából, hagymából, burgonyából volt bőven. Az árak viszonylag elfogadhatóak, alacsonyabbak, mint az üzletekben. A szép, piros paradicsom kilójáért 700, a burgonyáért 250, a paprikáért (erős, édes fehér, illetve kápia) 1350 forintot kértek. A káposzta kilója 350, akárcsak a zelleré, a cékláért 220, a fokhagymáért 1600, a petrezselyemért 650, a sárgarépáért 200 forintot kértek.

Eckert Rita állandó helyén almát árult. Mint mondta, fogy a készlete, talán még pár alkalommal jön a piacra, kilóját 300 forintért kínálta. Tavaly náluk nem volt jó a termés – jégesőt kaptak –, talán majd az idén szerencsésebbek lesznek. Már megkezdték a gyümölcsfák metszését. A piacon állandó vásárlóik vannak, bár nem könnyű így értékesíteni, mert a vevők többsége inkább a bevásárlóközpontokban oldja meg az almavásárlást is. Nem mintha ott olcsóbb és szebb lenne a termék, de ha már úgyis be kell menni kenyeret, tejet venni, akkor a gyümölcsöt is ott veszi meg. A termelő viszont kénytelen az almájával piacozni, mert olyan nyomott árat kínáltak ősszel érte nagy tételben, hogy az ráfizetést hozott volna.

Méhészeti termékekből is volt választék bőven, hirtelen öt árust számoltunk össze. A termelők szinte egymás mellett kínálták különböző kiszerelésben a mézeiket, a virágport. Egy kiló vegyes virágmézért 1500, akácmézért 2200 forintot kértek, de kisebb kiszerelésekben természetesen olcsóbban lehetett vásárolni. Van, aki a paksi piacra is eljár, ott egy kicsit nagyobb a forgalom, mint Szekszárdon. A kistermelők egyébként negyven kilométeres körzetben kínálhatják a termékeiket kedvezményesen, illetve a fővárosi piacokon. Oda felutazni viszont a sok idő és az anyagiak miatt sem éri meg, mondták mindketten.

A füstölt termékeket árusítóknak is kialakult helyük van. Egy tolnai fiatalember elmondta, családi gazdaságban készülnek a kolbászok, szalonnák, sonkák, töpörtyű, kolbász és a házi zsír. Ez utóbbira is nagy a kereslet. A vásárlók többsége azért jön ide, hogy egy kis „hazai ízt” vásároljon, ami a régi, saját disznóvágásaikat idézi.

Dióbelet ketten is árultak, különböző kiszerelésben, kilóját 3500 forintért. Dióból nagyon gyenge volt a múlt évi termés, így az árát is megkérik. Érdeklődő volt, de vásárló nemigen, mondta egyikük. Várhatóan az ünnepek előtt adnak majd el többet. Egy férfi őrölt paprikával álldogált az asztal mellett, mint mondta, Bogyiszlóról jött. A termék szép színű volt, érdeklődő is akadt rá.