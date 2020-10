Még tart a szüret, de már most drága az alma

Az elmúlt húsz év egyik legalacsonyabb alma- és körtetermésére lehet számítani Magyarországon a szakmaközi szervezetek adatai szerint. Az áprilisi fagyok után eldőlt az idei évi termés mennyisége. Bár még tart az almaszüret, már most rendkívül magas árat kérnek kilójáért. Kérdés, mi lesz fél év múlva.

Kora tavasszal, a vegetáció kezdete előtt még nagyon jó termésre lehetett számítani az alma és a körte esetében is, ugyanis a tavalyi gyengébb termés (országosan alma: 397 ezer tonna, körte: 28 ezer tonna) miatt jó volt a virágrügy-berakódottság.

A tavaszi fagyok – és kis részben az egyéb kedvezőtlen időjárási hatások – azonban nagyon jelentős termésveszteséget okoztak, mondta dr. Apáti Ferenc, a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet alelnöke.

Tolna megyében kétszázötven hektáron termelnek almát, zömében Lengyel, Kisvejke, Kisdorog, Györköny, Tamási, Dunaföldvár, Bátaszék, Szedres és Szekszárd határában.

Megyénkben is változatos az eredmény, van, ahol bőséges a termés, másutt viszont gyenge – például Kisdorog, Tamási, Szedres térségében, ahol a tavaszi fagy okozott kárt.

Idén, tavasszal rendkívül sok, tizenöt–tizennyolc fagyos éjszaka alakult ki. Március 22-től kezdve május közepéig több hullámban jelentős fagykárok érték a hazai gyümölcsültetvényeket. Ezek közül több is olyan mértékű lehűlést eredményezett (március 22. és 26. között, április 1-jén, 2-án, 14-én, 15-én, valamint május 13-án, 14-én), ami önmagában külön-külön is jelentős károkat okozott volna, és így ráadásul a hatásuk is összeadódott.

A számtalan hideghatás miatti jelentős virágkárokon túl a rendkívül aszályos tél végi, kora tavaszi időjárás tovább rontotta a megmaradó virágok termékenyülését.

A rossz termékenyülés mellett rossznak bizonyult a terméskötődés is, ami az átlagosnál nagyobb mértékű természetes tisztuló hullást eredményezett, foglalta össze a FruitVeB alelnöke.

Dénes János bátaszéki termelő elmondta, úgy tűnt minden jól indult, szépek voltak a virágzó fák, mindenki bizakodott.

Eckert Rita Kisdorog környékén öt hektár almaültetvényen gazdálkodik. Tavaly ­nyár elején jégeső verte el a termés egy részét, idén az áprilisi fagy tizedelte meg az ültetvényt.

Jelenleg háromszáz és ötszáz forint közötti árért tudják értékesíteni az almát, de a léalmát is megfizetik az idén a feldolgozók, kilójáért hatvan és száz forint közötti árat kínálnak.

Ecker Rita hozzátette, megérti a vásárlókat, akik sokallják az árat, de az idén almából is kevesebb termett és hamar elfogy az első osztályú hazai. Véleménye szerint a reális árak normál évben is az ideiek lennének, hiszen évről évre emelkedik a növényvédő szerek és a traktorokba való gázolaj ára is. Nem beszélve a munkaerőről, akiket nagyon nehéz találni, így nagyon meg kell fizetni a munkájukat.

Az idei hozamszint a legrosszabb évjáratok termésének felel meg, illetve tizenöt–huszonöt százalékkal múlja alul a tavalyi 397 ezer tonnás termést. Az a termelő jár jobban, akinek van hűtőháza. Az már most biztos, hogy a téli, majd a tavaszi hónapokban tovább drágul az alma, így valóban az jár jól, aki tárolni tudja a gyümölcsöt.

Az idei az egyik legrosszabb évjárat Hazánkban egy jó évjáratban (mint amilyen 2014-ben és 2018-ban volt) 800-900 ezer tonna alma terem, míg a rosszabb években (2011, 2019) 300-400 ezer tonna között alakul az össztermés, a FruitVeB adatai szerint az elmúlt húsz év legrosszabb termését 2007-ben szenvedték el az almatermesztők (214 ezer tonna), amikor a tavaszi fagyok okoztak súlyos terméskiesést. A sokéves átlagtermés 600 ezer tonna körül alakul. A megtermelt almának jellemzően kétharmada kerül ipari feldolgozásra (ennek 80-90 százaléka a sűrítménygyártó léüzemekbe), egyharmada pedig a frisspiaci magyar alma. Az idei negatív időjárási hatások drasztikus kiesést okoztak a hazai almatermésben, aminek következtében 2020-ban hozzávetőlegesen 300-350 ezer tonna almatermésre számítanak a szakértők.

