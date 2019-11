Meggondolhatja magát a vásárló

Egyre népszerűbb az online vásárlás, ugyanakkor több kockázattal is jár. Éppen ezért sok jogszabály védi a vásárlót.

Hazánkba is begyűrűzött, sőt többnaposra bővült az Egyesült Államokból indult Black Friday, vagyis a fekete péntek, amikor kedvezményes áron lehet válogatni számtalan teremék közül. Nem árt azonban körültekintőnek lenni, különösen az internetes vásárlás esetében. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára, Cseresnyés Péter a napokban tartott sajtótájékoztatót Budapesten, ahol elhangzott, hogy az év végi ünnepi időszakban fokozottan ellenőrzik az online áruházakat. A vásárlók számára pedig összeállítottak egy kisokost a legfontosabb tudnivalókkal.

Mint írják, a termék, a szolgáltatás kiválasztása során nem feltétlenül az internetes kereső által elsőként kiadott találat a legmegfelelőbb, érdemes az ár-összehasonlító oldalakat is használni, és a vásárlói visszajelzéseket áttekinteni. Tanácsos a webáruházat üzemeltető cégnek is utánanézni, hogy valóban létezik-e. Célszerű elolvasni az Általános Szerződési Feltételeket és hasznos tudni azt is, melyik országból érkezik majd a termék. A webáruház oldalán fel kell tüntetni a kereskedő nevét, székhelyét, telefonszámát, elektronikus levelezési címét, illetve annak a vállalkozásnak a nevét és postai címét, akinek a nevében eljár. Döntés előtt javasolt a súlyos jogsértést elkövető webáruházak adatbázisát megnézni.

Fontos tudni, hogy a kereskedő mennyi időn belül, milyen feltételekkel vállalja a termék kiszállítását, megtévesztésnek minősül ugyanis az is, ha nem tartja be az általa vállalt kiszállítási határidőt. Átvételkor érdemes ellenőrizni a csomag sértetlenségét, a futár jelenlétében, az átvételt megelőzően pedig lehetőség van a termék megvizsgálására is. Nagy értékű termék esetében javasolt a kibontásról fotó-, vagy videódokumentációt készíteni.

A terméket otthon is csak annyira szabad kipróbálni, ahogy az egy boltban is elfogadható mértékű. Ha nem megfelelő az áru, indoklás nélkül 14 napon belül elállhat a vásárlástól a megrendelő. Ez a jog akkor is megilleti, ha üzletben veszi át az online megrendelt terméket, sőt elállási jog az átvétel előtt is gyakorolható. A terméket az elállás jelzésétől számítva haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül vissza kell küldeni a webáruház számára, a kereskedő pedig 14 napon belül köteles megtéríteni a termék és a kiszállítás díját, azonban a visszaküldés költségét nem.

Bankkártyás fizetés esetén lehetőség van arra, hogy a vásárló bankja visszavonjon egy már korábban jóváhagyott tranzakciót. Ezt akkor kérheti a vásárló a bankjánál, ha például a terméket vagy a szolgáltatást mégsem kapja meg, vagy ha időközben fizetésképtelenné vált az eladó. A fogyasztóvédelem azt tanácsolja, hogy biztonsági szempontból érdemes internetes vásárlásokra elkülönített webszámlát használni.

Panasz esetén először mindig a kereskedőhöz kell fordulni, ha vele nem sikerül ezt rendezni, úgy a fogyasztóvédelmi hatóságot, az Európai Fogyasztó Központot vagy a Békéltető Testületet lehet megkeresni.