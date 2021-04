Megkérik a munka árát, mégis keresett a megbízható szakember

Jelentősen megdrágultak az építőipari munkák az elmúlt egy év alatt, pedig a felújítási program még csak most kezdődött el. Egyre többen keresnek megbízható, számlaképes kőművest, villanyszerelőt, vízvezeték-szerelőt. A szakemberek szerint alaposan át kell gondolniuk az érintetteknek, hogy milyen ütemben szeretnék elvégeztetni a munkákat.

Ezt ne hagyja ki! Az elhunyt DK-s képviselő visszautasította a kínai vakcinát

A kormány vissza nem térítendő felújítási programot indított a családok támogatására, ami hatalmas érdeklődést váltott ki a lakosság körében. Az építőipar eddig is jól teljesített, de most még inkább megnőtt az igény a jó szakemberekre. Sajnos erre az ágazatra is jellemző, hogy sokan szakértelem nélkül vállalnak munkákat.

– Két hónapja vettünk egy családi házat Bátaszéken, ez életünk első közös lakása a férjemmel – mondta Horváth Réka. – A ház jó vételnek tűnt, nem is csalódtunk, hiszen tudtuk, hogy sokat kell majd ráköltenünk, ha olyat szeretnénk, amilyet elképzeltünk. Falakat kell majd bontani, új ablakokat, ajtókat cserélni, az épület szigetelése jó, de a gázfűtést villanyfűtésre szeretnénk cserélni, így napelemet is készülünk a tetőre felhelyezni. Én egy nagy, amerikai stílusú konyhát álmodtam meg, beépített mosogatógéppel, hűtővel. Igényeltük a felújítási támogatást, és közben elkezdtük keresni a szakembereket. Egy ismerős építész segítségével készítettünk egy tervet, így pontosan tudjuk, milyen sorrendben szeretnénk a munkákat elkezdeni. Egyelőre árajánlatokat kérünk. A villanyszerelés két-két és fél millióba kerül, a kőműves horribilis árat mondott, így próbálunk másikat keresni. Sajnos kevés olyan szakember van, aki számlaképes és elfogadható időpontot tud ajánlani. A legkorábbi kezdés júniusban lehet. Vannak kőművesek, akik vállalnák, de nincs referenciamunkájuk, és nem adnak számlát sem, afféle Mekk Elekek.

Egy általunk megkérdezett kőműves – aki egy brigáddal Pécsre jár dolgozni – elmondta, szerinte nagyon olcsón akarnak jó minőséget az emberek, és nem számolják bele a kivitelezők befektetéseit, például a szerszámokat vagy a dolgozók bejelentését. A megrendelők csak addig látnak, hogy van egy fürdőszoba-burkolás, egy hét munka 250 ezer forintba kerül, és sokallják, majd jön valaki, aki vállalkozónak adja ki magát, és megcsinálja százezer forintért. A megrendelő örül, hogy milyen olcsó, utána persze telefonál, hogy menni kellene javítani, mert az olcsó mégsem volt olyan olcsó.

A felújítási támogatásról a lakosság nagy része már hallott. Épp ezért a felújítási kedv is megnövekedett. A megrendelők fele élni is kíván a lehetőséggel. Viszonylag széles a kedvezményezettek köre, itt is vannak azonban, akik kimaradnak és emiatt csalódottak.

– Egy emeletes házban lakunk Szekszárd belvárosában, a konyhát, nappalit szeretnénk felújítani – mondta Simon Aranka. – Öt éve költöztünk ide, akkor csak az ablak-ajtó cserére volt pénzünk. Kiszámoltam, két és fél millióból kijönne az egész felújítás, persze még nem beszéltem szakemberrel, így a munkabéreket nem ismerem. A támogatást mindenképpen szeretnénk kihasználni. A járvány alatt viszont nem akartam senkit idehívni, így várunk és tervezünk tovább.

Nagyon nem éri meg kockáztatni Egy kivitelező szerint a felújítási programban részt venni kívánók kicsit el vannak tájolva. Tév­hit, hogy bármilyen munka elvégzésére be lehet adni a visszaigénylést. Az egyik buktató, hogy a vállalkozókkal külön szerződést kell kötni tevékenységi körönként. Szerencsére a „kóklereket” emiatt elég jól ki lehet szűrni. Azt szokta javasolni az ügyfeleknek, hogy gyűjtsék össze, hogy milyen igényeik vannak, forrjon ki egy kicsit jobban a helyzet, mert csak egyszer lehet beadni az igénylést. Ha egy munka nincs elvégezve, de le van számlázva, akkor hat hónapig kimehetnek ellenőrizni, hogy valóban teljesült-e a leszámlázott tétel. Nem éri meg kockáztatni.

Borítókép: illusztráció