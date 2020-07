Megnyílnak a források a vidékfejlesztési program keretében

Öntözésfejlesztés, a vidékfejlesztési program legfrissebb pályázatai, öröklés. Többek között ezekről a témakörökről esett szó azon a szerdai gazdafórumon, melyet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a Tolna Megyei Ifjú Gazda Gazdakör tartott Bátaszéken, a Polgármesteri Hivatalban.

A résztvevőket – köztük Vendégh Editet, a NAK Tolna Megyei Szervezetének elnökét – Kostyál Etelka, a Tolna Megyei Ifjú Gazda Gazdakör elnöke köszöntötte. Elsőként Tasnádi Gabriella, a NAK vízgazdálkodási szakértője mutatta be a meglévő öntözésfejlesztési tervet, majd tájékoztatást adott a várható pályázati feltételekről és jogszabályi változtatásokról.

Dr. Cseh Tibor András, a MAGOSZ szakmai titkára többek között az agrár öröklés rendezésének szükségességéről beszélt. Ebben a témakörben a MAGOSZ Ifjúgazda Tagozata átfogó javaslatot tett le Nagy István agrárminiszter asztalára. A MAGOSZ több mint harminc fórumon kérdezte meg az öröklésről a fiatal és idősebb gazdákat.

Papp Zsolt György vidékfejlesztésért felelős helyettes államtitkár, egyúttal a MAGOSZ Ifjú Gazda tagozatának országos elnöke értékes, naprakész információkat osztott meg a hallgatósággal az ősszel megnyíló vidékfejlesztési program pályázataival kapcsolatban. Kitért az állattartó telepek korszerűsítésének pályázatára is. Ezt a szaktárca összevontan, az összes állatfajra közösen hirdeti meg, nem pedig szakaszosan, mint történt az a korábbi esetekben. Eszközbeszerzésre is fordítható pályázati forrás, de nagy erőgép beszerzését nem támogatja a kiíró. Papp Zsolt György emellett részletes ismertetést adott a kertészet fejlesztését célzó tenderről is. Ez az ősztől segíti üvegházak, fóliasátrak, illetve egyéb kertészeti kultúrák korszerűsítését.A kisüzemek számára is nyílik nemsokára egy pályázat, melynek elnyerhető támogatási összege megközelítőleg tizenötezer euró lesz.

Ahhoz kerüljön a föld, aki azzal gazdálkodni akar A tapasztalatok szerint az a nyugat-európai modell, mely szerint több utód esetén is egyetlen örökös szerezné meg a tulajdont, Magyarországon nem lenne elfogadott – mondta el lapunknak dr. Cseh Tibor András. Ugyanakkor arra a hazai jogalkalmazás is lehetőséget ad, hogy az örököstársak megegyezzenek egymással és egyvalaki vigye tovább a gazdaságot. A tiszta helyzetek teremtése okán szükségesnek látszik a végrendelkezés – bármennyire is különösen hangzik – „népszerűbbé tétele”. Az USÁ-ban és a nyugati országokban harminc-negyven százalék fölött van a végrendelkezők száma. Nálunk ez az arány kevesebb, mint három százalék. A cél az, hogy az az örökös vigye tovább a földet, aki azzal gazdálkodni akar.

Borítóképünkön: Papp Zsolt György (balról), dr. Cseh Tibor András, Tasnádi Gabriella, Vendégh Edit és Kostyál Etelka