Megpihenhet a gazda, közepesnél jobb lett a termés

Decemberre elfogy a szántóföldi munka, ilyenkor szabadságra mennek a mezőgazdaságban dolgozók, kivéve azokat, akik állatokkal foglalkoznak. Egy szezont lezártak és hamarosan elkezdenek egy újat a gazdálkodók. Ilyenkor számvetést készítenek az elmúlt hónapokról.

Csoda, hogy ilyen aszályos időjárás mellett ilyen jó terméseredményt értünk el, mondta Krieser János, a Paks környéki Pusztabír Kft. vezetője, aki egyben a megyei gabonaválasztmány tagja is. A Duna vonalában rendkívül kevés volt a csapadék.

Elindultak felfelé a terményárak, de ez sajnos a gazdálkodókat csak részben érinti, hiszen minden fontos növényből előre leszerződnek a termelők. Így tettek a Pusztabír kft.-nél is, a kukorica egyharmadáért az alacsonyabb árat, tonnánként 46 ezer forint kaptak, a repcéért pedig 120 ezer forintot. Mindkét termény ára most jelentősen emelkedett, a kukoricáért 60-65 ezer forint között, a repcéért 150 ezer forintot fizetnek. Ezek nem rendkívül magas árak, hiszen hat évvel ezelőtt már elérte ezt az árszintet a felvásárlás.

– Amit nem kötöttünk le előre, azt most magasabb áron viszik, ez az átlagon javít, mondta Krieser János, aki hozzátette, a gyenge forint miatt a termelési költségek viszont nagyon megdrágultak. Ide tartozik a növényvédelmi szer, a műtrágya vagy a beruházáshoz szükséges új gépek vásárlása. Míg tíz éve egy kombájn­ért 50 millió forintot kért a kereskedő, most 150 milliót. Terményre lefordítva, tíz éve ezer tonna kukorica ára volt egy kombájn, most háromezer tonnáé.

A kérdésre, hogy a magasabb árak befolyásolják-e azt, hogy a következő szezonban miből vetnek többet vagy kevesebbet, a szakember azt válaszolta, évekre előre megtervezik a gazdálkodásukat, a vetésforgókat. Nem szabad kapkodva gazdálkodni, tette hozzá. Paks térségében a talaj minősége, a csapadék mennyisége határozza meg, miből mennyit termeljenek, így náluk az őszi vetések vannak túlsúlyban. Decemberben már végeztek a vetésekkel, a gépek ápolása, karbantartása a feladat.

Közepestől jobb termés

A bátaszéki Kostyál Előd kertészettel és szántóföldi növényekkel is foglalkozik. Mint mondta, idén a közepesnél kicsit jobb lett a termés. A kertészeti növények náluk az öt hektárnyi meggyesből és a 80 hektárnyi szőlőültetvényből állnak. Ez utóbbinak a felét már újra is telepítették. Értékesítési gondjaik nem voltak, de a szőlőnek az idén alacsony volt a felvásárlási ára. Az euró árfolyam miatt náluk is gondot okozott, hogy az idei traktor és vetőgép vásárlásuk jóval drágább lett, mint amire előre számítottak. A bevételeik ugyanis nem társultak a kiadásaikhoz.

Többször megfordult a fejükben, a szántóföldi kultúrán kellene változtatni, zöldségre vagy más növényre átállni, de ehhez öntözésre kellene váltani. Kostyál Előd megjegyezte, érdemes a pályázatokat figyelni, mert kertészeti fejlesztésekre, öntözésre is lehet még az idén pályázni. Termőföldet nem nagyon lehet venni, elfogytak a kínálatok, néha-néha egy-egy hektár eladó, de ma már ezen a környéken 3 millió forintot is elkérnek egy hektár földért.

Közösen gazdálkodnak, ismerik egymás gondjait Egyre több fiatal gazdálkodó akad a megyében, közülük a már említett Kostyál testvérek azok, akik megtalálták külön-külön is a maguk boldogulását. Kostyál Hunor vágómarhákat tart, sógoruk, Schultz Péter pedig a szántóföldi gazdálkodást vállalta. Mind a hárman diplomások. Előd lóg ki a sorból, mert ő jogász végzettségű, Hunor és Péter pedig agrármérnökök. Napi kapcsolatban vannak egymással, ismerik egymás gondjait, amiben tudják segítik a másikat, gépekkel, tanáccsal. Most például az állattartás a kevésbé sikeres, csökkent a vágómarhákra a kereslet. A helyzetet nem könnyíti meg, hogy nehéz hozzáértő szakmunkást is találni.

Borítókép: Meggyből közepes volt a termés, könnyű volt eladni