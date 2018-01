Megpróbáltunk kevésből jót venni, nagyon óvatosan

Akinél a nyaraló, vitorlás vásárlás nem tényező, átlagos, vagy annál alacsonyabb bérből él, annál a második legnagyobb kiadást a lakásvásárlás után az autó beszerzése jelenti. Éppen ezért nagyon nem mindegy, hogyan sül el az ügylet. A rizikó pedig igen nagy, az elmúlt években egyre nagyobb lett.

Arra adtuk a fejünket, hogy korlátozott összeg birtokában egy tizenhárom-tizenöt év közötti autót próbáljunk meg beszerezni. A lehetetlen küldetés: 500-600 ezer forintból kihozni a lehető legtöbbet, persze annak tudatában, hogy – mint ahogyan az egyik hirdető a hasznalauto.hu-n megfogalmazta – ezért az összegért ma inkább egy jó minőségű kerékpárt lehet várni, nem pedig kifogástalan állapotú autót.

Kikértük egy autószerelő tanácsát is. Ő a 2001-2004 közötti szériákat javasolta, mondván, még ha lenne is pénze újabb autóra, akkor se venne. Minél újabb egy kocsi, annál több benne az elektronika, a hibalehetőség, és annál nagyobb a javítási költség. Ez a korhatár passzol is a lehetőségeinkhez.

Azt is megkérdeztük, hogy milyen típusokat javasol, mit venne az adott keretek ismeretében. Francia autó pártiként ő a gall márkák között keresgélne. A megbízhatóság és kedvezőbb fenntartási költségek miatt még az Opelt emelte ki, azok közül is a 2000-es évek első felében készült modelleket. Hozzátette a Volkswagen is jó autó, csak drága és hozzá az alkatrészek is.

Hangsúlyozta, ajánlatos nagyon körültekintőnek lenni, mert hozzá is rengeteg olyan használtan vett autót visznek, amellyel nagyon rosszul jártak új tulajdonosaik. A tapasztalatai szerint a nepperek jelentős része – tisztelet a kivételnek, mert természetesen ilyen is van – gátlástalanul átveri a jóhiszemű vásárlót, ha azt látja, hogy nem ért az autókhoz. Például a motor kopogását minden további nélkül a kipufogóra kenik. Éppen ezért egyrészt ő elsősorban magánszemélytől vásárolna, másrészt azt javasolta, hogy ha valakinek van autószerelő ismerőse, az kérje meg, hogy kísérje el, ellenőrizze a kiszemelt gépkocsit. Ha nincs ilyen, akkor meg kell kérni a kereskedőt, hogy elvihessék szakszervizbe egy átvizsgálásra. Ez 20-30 ezer forint közötti költséget jelent, de sok kellemetlenségtől, plusz kiadástól kímélheti meg a vásárlót. Ha ebbe nem megy bele az eladó, akkor kár is vele foglalkozni.

Pár dolgot azért a laikus vásárló is megfigyelhet. Például egy idősebb kocsinál a rendszám alapján ki lehet következtetni, hogy külföldről hozták-e be. A K-M kezdetű azonosítókat 2006 után kezdték el kiadni, így például, ha egy 2001-es évjáratú autón ilyen van, az bizony nagy valószínűséggel nem Magyarországon került forgalomba. A piacon rengeteg az import használt autó, de ha egy mód van rá, inkább magyart érdemes keresni.

A hozzá nem értő is meg tudja nézni az alvázat: ha frissen van festve, az eleve gyanús, mert nem tudni, mit takartak el vele. A szakembernek már volt dolga olyan autóval, amelynek az alját alvázkezelték, de úgy hogy a rozsdás részt kátránypapírral ragasztották le, glettelték, így rejtették el a hibát.

A karosszérián árulkodó nyomok utalhatnak arra, hogy az autó balesetes volt-e. Ha törték a kocsit, az még nem jelenti azt, hogy nem lehet vele még évekig gond nélkül közlekedni, baj akkor van, ha olyan ütés érte, amelynek következtében a váz torzult, akkor már csak problémák forrása lehet. A küszöb sérüléséből látszik, ha huzató vázon volt egy kocsi, és a hegesztési nyomokat is észre lehet venni, de ennek megállapításához már inkább szakavatott szemre van szükség.

A kilométeróra állása sem igazán lehet adni, volt nála olyan kocsi, amelyik az eladás szerint 60 ezer kilométert futott, de az alaposabb vizsgálatnál kiderült, hogy bizony közel egy százast lefaragtak a valós számból. Ebből a szempontból is érdemesebb magánszemélytől vásárolni, aki otthon kisebb valószínűséggel „tekergeti” az órát.

A beltér – az elhasználódott kormány, pedálok, váltószoknya, váltógomb – szintén árulkodó lehet, de sok esetben, ha el akarnak adni egy kocsit, az az első, hogy lecserélik ezeket a kopó részeket. Szóval ha túl újak, az is figyelmeztető jel lehet. Szintén gyanús, ha csillog-villog a motortér. Jobb, ha látni rajta az évek alatt rárakódott port és olajsarat….

Szóval mi nekiálltunk átböngészni a kínálatot, elsőként feltérképezve a hazai legnagyobb használtautó hirdetési portálon megjelent ajánlatokat. Néhány ígéretesnek tűnő típus kiejtése után (kiderült például az egyikről, hogy a javításához nem lehet karosszériaelemet kapni, a másikat autószerelő nem javasolta, mondván hajlamos a szétesésre) leszűkítettük a kört a Renault Clióra, és a Skoda Fabiára, de azért nyitottak maradtunk más lehetőségekre is.

Nyakunkba vettük az autókereskedéseket (Szekszárd és környéke, Pécs, Székesfehérvár), tapasztaltunk jót is és rosszat is. Egy a papírja szerint rozsdamentesnek feltüntetett autó küszöbét megtapogattuk, és akkora rohadt lyukat találtunk rajta, hogy simán belefért az ujjunk, amikor az ellentmondást szóvá tettük, a kereskedő csak megrándította a vállát. Néztünk olyan kocsit is, amely frissen volt alvázkezelve, a kereskedő azt mondta, mindegyik kocsijukat kezelik – mi viszont ezt az állítást kezeltük fenntartásokkal. Azt is tapasztaltuk, hogy nagyon-nagyon sok a külföldről behozott kocsi, amelyektől óckodtunk. Na meg azt, hogy vannak korrekt kereskedők, akik például válaszolnak a telefonon feltett kérdésekre, megmentve a potenciális vásárlót egy jelentős felesleges túrától, és vannak, akik már a hirdetésben „leugatják” az érdeklődőt, hangsúlyozva, hogy milyen kérdésektől kíméljék meg őket. Olyannal is találkoztunk, aki ottjártunkkor egyből a magyarok autóhasználati mentalitását, illetve magas elvárásait kezdte el pocskondiázni. Nyilván voltak rossz tapasztalatai, de azért talán mégsem szerencsés így fogadni a potenciális vevőt.

Végül Székesfehérvárról sikerült beszerezni egy külcsínét tekintve nem túl nagy esztétikai élményt nyújtó – úgy is mondhatjuk, hogy a közvélekedés szerint csúnya –, de nagyon jó állapotú 14 éves Renault Thaliát. A kereskedésben engedték, hogy elvigyük szakszervizbe, ahol megállapították, hogy a motor és karosszéria is makulátlan, és a kilométeróra 42 ezres állása nagy valószínűséggel valós. A számítógépes vizsgálat sem adott ki egyetlen hibajelzést sem. Magyarországon helyezték üzembe és egy tulaja volt. Szóval bizakodóak vagyunk, reméljük, hogy nem esünk nagyot arcra. Ha pedig mégis: hát, akkor így jártunk az autóvásárlással.