Megteltek élettel a teraszok, az éttermek és a cukrászdák is

Tavasszal megújul a természet és élet költözik a fákba, virágokba. Ugyanez tapasztalható a környezetünkben is: nyitnak az éttermek, fagyizók, pizzériák, kávézók, cukrászdák. A teraszok napközben is megtelnek emberekkel, az elmúlt hetek bezártsága után újra lüktetni kezd az élet. Akinek védettségi igazolványa is van, az már bent az étteremben is helyet foglalhat.

Keszthelyi Szabolcs, a szekszárdi Szász Étterem vezetője – egyben a Vendéglátók Kerekasztal Szekszárdért Egyesület elnöke is – elmondta, az utolsó órában vannak a vendéglátósok, elfogytak a tartalékok. Ott, ahol az elmúlt félévben megtartották a dolgozókat és fenntartották az üzletet, nyitás nélkül folytatni szinte lehetetlen. Ugyanakkor nem lehet elmenni a világjárvány ténye mellett, a környezetünkben történt tragédiák is nyomot hagynak bennünk, tette hozzá.

– Az érezhető, hogy a vendégek nagyon várták már, hogy újra éttermekbe, kávézókba járhassanak és természetesen mi is nagyon vártuk őket. Biztos vagyok benne, hogy lesz még egy erős hullám, főként a fiatalabb korosztály részéről. Ugyanakkor lesznek, akik óvatosabbak és csak fokozatosan, esetleg a két oltás után fognak újra közösségbe, pláne zárt térbe menni. Ebben mindenkinek nagy a felelőssége. A folyamatos fertőtlenítés, a biztonság megteremtése a napi rutin része lett a vendéglátásban, hiszem azt, hogy egy vendéglátóegység zárt helyisége semmivel sem veszélyesebb, mint egy bevásárlóközpont vagy egy pláza.

– Sajnos némi áremeléssel is szembesülnek a vendégek, erre elsősorban azért van szükség, mert – aki jár bevásárolni, az tapasztalhatja – az élelmiszereknek felment az ára. A drágulás természetesen az alapanyagok beszerzésénél minket is érint. De nem azért emelkednek az éttermek árai, hogy az elmúlt egy évet úgymond „bepótoljuk”, hanem azért, mert mi is drágábban kapunk meg mindent, mint egy évvel ezelőtt.

Az indulás mindenkinél fokozatos, hiszen az elmúlt hónapok után nem megy minden egyik napról a másikra. A nyersanyagok miatt a beszállítóknak, az italnagykereskedéseknek, a sörgyáraknak is újra kellett indulniuk. Ugyanakkor sok múlik az időjáráson is, esőben nehéz a teraszt üzemeltetni.

– Nagyon hálásak vagyunk azoknak, akik az elmúlt fél évben nap mint nap minket választottak, és ételrendeléssel segítettek át minket ebben a nehéz időszakban. Sokat jelentett ez az egész csapatunknak, nem csak anyagilag, de lelkileg is – folytatta Szabolcs. – Viszont mi azt gondoljuk, hogy az a vendéglátás, amit a mi cégünk immáron 28 éve képvisel a városban, sokkal több egy dobozba csomagolt ételnél. Nem tudjuk hozzácsomagolni a halk háttérzenét, a gyertyafényt, a pincérek jó megjelenését és szép ruháját, a szakácsok kreatív tálalását, szóval mindazt, amit éttermünkbe betérve érzésként igyekszünk nap mint nap biztosítani, átadni a vendégnek. Így hétfőtől mi a kiszállítást befejeztük.

– Megtettük az első lépéseket, de a mögöttünk lévő időszak megtanított minket arra, hogy jobb az óvatosság, hiszünk abban, hogy a fokozatosság elvével visszakaphatjuk a vendéglátást és a vendégeinket.

Szekszárdon a Matteo Pizzériában előre kell helyet foglalni, ha biztosra szeretne menni az ember, hogy lesz asztala, ha kisebb társasággal érkezik. Molnár Mimi, a vállalkozás egyik vezetője kérdésünkre elmondta, igyekeztek hasznosan tölteni a bezártság alatti időszakot is. Jól bejáratott házhoz szállítást alakítottak ki, így nem kellett egyetlen főállású dolgozójukat sem elküldeni. Igaz, a szerepek megváltoztak, hiszen aki addig pincér volt, az a járvány alatt futárszolgálatot vállalt.

Mindemellett nagyon várták az újranyitást: ahogy azt a rendelet megengedte, azonnal kinyitottak. Az első napon is nagy volt az érdeklődés, azóta szinte folyamatos a vendégforgalmuk. A védettségi igazolványt elkérik azoktól, akik nem a teraszon, hanem bent szeretnének leülni, nem kockáztatják az engedélyüket, és a milliós büntetést sem – mondta Molnár Mimi. A dolgozóik többsége már be van oltva, de akadnak olyanok is, akik már regisztráltak ugyan, de még nem kaptak oltást.

Az általunk megkérdezett cukrászdákban, kávézókban úgyszintén elmondták, hogy szép lassan kezd visszaállni az élet náluk is. Ahol van terasz, ott a vendégek a jó időben szívesebben ülnek kint, mint a zárt részben. Úgy tűnik, hogy a vendégek is óvatosabbak lettek. Sokan csak addig veszik le a szájmaszkot magukról – még a teraszokon is –, amíg elfogyasztják a rendelésüket. A hangulat viszont derűsebb, s talán ez nem csak a jó időnek köszönhető, hanem az élettel megtelt vendéglátóhelyeknek is.

Megdrágultak az alapanyagok A kisebb városokban, ahol van étterem, cukrászda, ott nehezebb a helyzet, hiszen szinte mindenki mindenkit ismer. Így a védettségi igazolvány elkérése sem egyszerű, van, aki ezt sértésként éli meg. Bátaszéken is hasonló a helyzet, mondta Németh Nándor vendéglátós. Van, aki azt is kétségbe vonja, hogy az ilyen személyes okmányt egy pincér elkérheti-e. A vendégek száma lassan a régihez hasonlít, komoly gondot okoz vidéken is, hogy drágábbak lettek az alapanyagok. Aki ezt nem szeretné a vendégeire áthárítani, az vagy tönkremegy, vagy a személyzet számán spórol, akkor viszont több munkát kénytelen saját maga vállalni.

Rendeletben szabályozva Érdemes áttanulmányozni azt a rendeletet, ami meghatározza, ki ülhet be az étterem zártabb részébe, a védettségi igazolványt a pincér bemutatásra elkérheti. Zárt térben egy asztalnál maximum tíz ember foglalhat helyet. A már védettségi igazolvánnyal rendelkező pincérnek nem kell szájmaszkot hordania.

Borítóképünkön: ebéd az Amaryllis Étterem teraszán