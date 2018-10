Milliós kárt okoznak idén a seregélyek, főleg a szőlőben

Az utóbbi napokban félelmetesen megszaporodott a seregélyek száma a megyében. Akár néhány óra alatt milliós kárt tudnak okozni a szőlőültetvényeken. Védekezni csak riasztással lehet ellenük, a seregély ugyanis védett madár.

Mintha a Hitchcock Madarak című film egyik jelenete elevenedett volna meg, amikor a suhogó szárnyú, kicsi testű madarak beborították Bátaszék felett az eget. Elképesztő mekkora tömegben csoportosultak és egy adott koreográfia szerint az első sorban repülők hirtelen irányt váltottak és „lecsaptak” egy még tőkén lévő szőlőültetvényre – ecsetelte a nem mindennapi látványt az egyik szőlősgazda. Hirtelenjében nem jutott más az eszébe, mint teljes erővel nyomni az autó a dudáját. Ez bejött, a megzavart seregélyek felszálltak.

Valóban meghatározott koreográfia szerint végzik a napi feladataikat a seregélyek, mondta dr. Vörös Géza szekszárdi agrármérnök. Elől haladnak a felderítők, feltérképezik a terepet, majd riasztják pár percen belül a csapatot. Kedvencük a napraforgó, de miután az elfogyott, más területet választanak. Jelenleg azért tesznek nagy kárt a szőlőben, mert a száraz, meleg időben a lédús táplálék a legkelendőbb nekik. Amúgy mindenevők a seregélyek, a rovarokat, kártevőket is elfogyasztják, éppen emiatt védettek, tette hozzá a szakember. Az idei időjárás nagyon kedvező a számukra. Csapatokban verődve vonulnak. Sokan úgy gondolják, a sastól félnek, de ez csak részben igaz, mert félni ugyan félnek tőle, de a sas is tőlük. Például egy csapat seregély közé a ragadozó madár sem repül be, mert ezek az apró testű állatok körbeveszik és belecsipkednek.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Kifinomult repüléstechnikájuk van, egymástól húsz-harminc centire vonulnak úgy, hogy nem ütköznek össze. Négy évszakos madarak, vagyis nálunk is telelnek és itt szaporodnak. Védekezni ellenük riasztással, (riasztó pisztollyal, dudával, síppal, dobbal), madárhálóval, madárijesztővel lehet.

Itt a poloskainvázió is Ugyancsak sok gondot okoznak idén a poloskák. Az ázsiai poloskától világszerte rettegnek a gazdálkodók. Amerikában komoly kárt okoz az almában, Olaszországban a körte jó részét tette tönkre, idehaza Soroksáron pedig egy paprikaültetvényt tizedelt meg. Kétféle változat is van belőle, a zöld színű, vándorpoloska és a barna színű, márványos poloska. Mindkét fajta Kelet-Ázsiából került hozzánk, de mára már nagyon jól érzik itt magukat. Könnyen áttelelnek, akár az avarban is, de ősszel fedett helyre igyekeznek, így bárhová behúzódnak. Védekezni ellenük nem könnyű, a leghatékonyabb talán a porszívó, mellyel a rejtett kis zugokból is felszippanthatjuk a betolakodókat, és ha eldobható a porzsák, minden rendben. Ha nem, jöhet a nejlonzacskós begyűjtés a portartályból, majd a taposás. Használhatunk rovarirtó sprét is, de a leghatásosabb az lenne, ha valamely madár rákapna a poloska „ízére”, de a büdös rovart a madarak sem szeretik.