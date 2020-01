Most születnek meg a húsvéti bárányok

Januárban sorra születnek a kisbárányok. A megyei gazdák úgy időzítették még a nyáron az anyajuhaikat, hogy áprilisban, húsvétra már 20–25 kilósra gyarapodjanak a most születendő bárányok. Az ellő jószágok kivételével napközben a juhok karámban, vagy van ahol a szabadban, éjszaka pedig a hodályban vannak.

Azt mondják az állattartók, eddig még nem volt szigorú a tél. A megyében is sok olyan telep van, ahol az akol fala nem téglából, hanem deszkából, kukoricaszárból, vagy szalmából készült, így a frissen született bárányok bizony fáznak még akkor is, ha eddig még nem volt nagyon hideg.

Bogyiszlón, a juhászatban december végétől kerülnek hodályba a birkák, és egészen március közepéig ott is maradnak, mondta Bajusz Bálint juhász. A vemhes állatokat elkülönítik, hiszen sorra születnek a kisbárányok.

Karácsony előtt nagyon jól alakult a bárányok értékesítése, mondta Bajusz Bálint. Olasz exportra vettek sokat és átlagosan 1150 forintot fizettek kilójáért, élősúlyban. Az olaszok a 16–24 kiló közötti állatokat keresték. Úgy tűnik, januárban is maradt a magas felvásárlási ár. Bogyiszlón, a juhászatban éves szinten ezer bárány születik, ahogy elérik a leadási súlyt, úgy el is adják őket. Az elletésből szerencsére nem csinálnak nagy gondot, mondta a juhász, hajnalban ránéznek az állományra, de éjszakai ügyeletet nem tartanak. Ritkán fordul elő, hogy beavatkozás szükséges.

A bátaszéki Tóth Béla is elégedett volt a karácsony előtti értékesítéssel. A jelenlegi időjárásnak ő is örül. – Jobb, ha mozognak a birkák, mondta legeltetés közben. A bátaszéki telepen folyamatosan csökken a juhok száma, jelenleg 200 darabnál tartanak. Nem nagyon éri meg velük foglalkozni, a felvásárlási ár kiszámíthatatlan, tette hozzá a juhász. Ünnepek előtt ugyan jobb volt a szokottnál, de évek óta alig változik a helyzet. Ő húsmarhákra váltott fokozatosan pár éve, úgy gondolja, ez jobban megéri.

Bognár Ferencnek Rudolf­majorban van a telepe, ahol többféle állatot nevel, a borjak, sertések mellett birkákat is. A törzsállományuk is jelentős, magyar merinó és német fekete fejű juhokat, nagy genetikai háttérrel rendelkező anya- és apaállatokat tenyésztenek. A magyar merinó törzstenyészetet a veszélyeztetett kategóriába sorolták, mert tízezer alá esett a számuk. Bognár Ferenc elmondta, emiatt külön támogatási lehetőséget is lehet erre a fajtára kérni. A törzsállománnyal rendelkező juhászatot rendszeresen ellenőrzik. Mintát vesznek az anyából, majd a bárányokból. Ha nem egyezik a genetika, akkor akár ki is zárhatják a törzs­tenyészetből az állományt.

Egyszerre több nyájuk van, hiszen külön legeltetik a törzs­állományt és külön az árutermelő állományt. Az ellések külön feladatot adnak, akkor szinte az egész család talpon van. Idén április tizedikén lesz húsvét, így ehhez kellett igazítani a kisbárányok érkezését.

Náluk január végén kezdődik a kisbárányok érkezése. Egy jól fizető török vevőre talált még tavaly, így vele egyeztet a szállítások időpontjáról. Náluk a birkák akolban vannak, és jó időben a karámba tudnak kijárni, hogy kedvükre mozoghassanak. Takarmányból nincs hiányuk, így jól érzik magukat az állatok.